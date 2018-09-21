约30名乘客耳鼻出血　印度一航班被迫返航

晨报记者 徐惠芬 综合报道

因为大约有30名乘客出现耳朵、鼻子出血的症状，当地时间20日上午，一架从印度孟买计划飞往斋普尔的航班被迫返航。

事发航班属于印度捷特航空公司，该公司20日发表声明称，当时机上有166名乘客和5名机组人员，所有的乘客最后都安全下机，并被带到了机场。“一些乘客有耳朵疼痛、鼻子流血等症状，马上给予了第一时间的帮助。”

对于事故发生的原因，美国有线电视新闻网20日援引航空官员的话称，据称是因为机组人员忘了打开机舱压力系统，为机舱加压。“在飞机上升过程中，机组人员忘了打开开关，机舱内的压力水平无法保持正常水平，氧气面罩便自动落了下来。”

因为飞机飞行所在高度的气压比我们所习惯的气压要低得多，无法提供我们呼吸所需要的足够氧气，所以一般在飞机上升过程中都会给舱内加压，然后在下降过程中再逐渐减压。低压情况下，会觉得空气又稀薄又干燥，容易导致流鼻血等。

不过，捷特航空公司发言人拒绝证实，是否因机组人员忘记打开开关导致事故发生，只是称，飞机返航是因为舱内压力出现问题。据介绍，在调查结束之前，飞机驾驶室工作人员都将暂停执行飞行任务。

乘客在机上拍摄的视频显示，大家都戴着氧气面罩。一名乘客如此回忆：“我看到好多人鼻子都流血了，我马上打开氧气面罩，当时机舱内十分闷热。但机上并没有任何广播，没有人知道发生了什么事情。”飞机返航后，这名乘客和其他乘客改乘了另一个航班。

英国《太阳报》20日援引另一名乘客哈辛的话报道称，45分钟后飞机回到了孟买，“我们离开孟买时，飞机上的空调就有问题。”