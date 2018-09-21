“资本助力AI，AI赋能新时代”投融资论坛在沪进行-“AI没有泡沫，估值高但仍被看好”

晨报记者 曹西京

未来，人工智能产业有望成为推动经济增长的重要引擎。日前,在2018世界人工智能大会“资本助力AI，AI赋能新时代”投融资论坛上，中金首席执行官毕明建、中金资本总裁丁玮、普林斯顿大学教授李凯等近50位投资和AI企业领军人物，通过数据诠释人工智能对国家制造业发展的影响。

三只AI产业基金在沪成立

论坛上，三只人工智能产业基金成立。

首先，中金公司全资直投平台中金资本，携手上海国际集团旗下上海科创基金和国方母基金共同成立上海人工智能产业基金。该产业投资基金将调动社会各方资源，助推上海和长三角A I产业的发展。

其次，上海市杨浦区人工智能母基金举行设立及委托管理签约仪式。全国人工智能创业投资服务联盟已于9月17日的大会开幕式上正式启动，作为联盟服务的第一项重要举措，杨浦区设立了首期20亿规模的以政府引导、市场运作的人工智能母基金，并委托美国硅谷金融集团全资子公司——盛维创业投资管理公司进行管理。

同时启动的还有深兰科技联合中金资本、绿地集团发起设立深兰人工智能产业投资并购基金，并购基金将以“孵化+并购”双轮并举，挖掘、培育并赋能有潜力的人工智能团队与创业企业。

AI芯片未来5年近10倍增长

人工智能在安防、零售、汽车、医疗、金融等方面与我们生活息息相关，其应用也正在全面落地开花。“今后将不是A I+行业,而是行业+A I。”中金公司黄乐平说。

人工智能对人类发展的影响是全面和深远的。麦肯锡预测人工智能未来十年为全球GDP增长贡献1.2个百分点，为全球经济活动增加13万亿美元产值，其贡献率可以与历史上第一次“工业革命”中蒸汽机等变革技术的引入相媲美。中金认为A I对中国经济的帮助更显著，是解决中国人口老龄化等带来劳动力不足以及实现创新发展的重要手段。

此次论坛上，中金推出人工智能产业投资研究报告《步入人工智能时代》，系统地展示了四大A I技术如何改变十大行业的应用前景。报告指出，A I芯片市场规模在未来5年有望接近10倍增长，2022年将达到352亿美元；计算机视觉正成为变现最顺利的人工智能技术；语音语义的技术发展迅速，探索变现模式最为关键；传感器让A I插上双眼，未来市场空间广阔。但对于工业和医疗行业来说，大数据集中度非常低，数据挖掘采集难度非常高。因此，A I产业最大的受益者，应该是拥有数据的垂直行业公司。

行业大咖：未来谁掌控AI，谁就掌控世界

AI企业发展势头强劲。中国电子学会2017年发布的数据显示，全球AI核心产业规模达370亿美元、中国56亿美元，预计到2020年全球和中国A I核心产业规模将分别达1300亿美元和220亿美元。

在普林斯顿大学教授、美国工程院院士李凯看来，AI还在炒作周期的早期，AI的算法、知识库和硬件都面临很多挑战。在A I产业很多是感觉好的产品而不是必须有的产品。因此，在选择投资AI公司时，最好其产品是市场驱动下必须有的产品，而不是技术驱动做出的产品。

真格基金创始人徐小平、猎豹移动董事长傅盛、IDG资本合伙人牛奎光等也探讨中国人工智能产业发展趋势、AI创业情况，涉及零售、自动驾驶、教育、金融、物流等各个领域。这些大咖认为，未来谁掌控AI，谁就掌控世界。

英诺天使基金创始人李竹提出，目前人工智能没有泡沫，去年40%的投资主要投向头部几家人工智能公司，包括商汤科技等几家视觉感知公司。“人工智能未来的空间比移动互联网大得多，这一行业会出来很多千亿美元级别的公司。”李竹说。