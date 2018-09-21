国家发展和改革委员会核准-中粮地产收购大悦城股份

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，中粮地产透露，中粮地产重大资产重组获得国家发展和改革委员会核准。国家发改委同意实施中粮地产（集团）股份有限公司收购百慕大群岛大悦城地产有限公司股权项目。

今年5月22日，中粮地产宣告以非公开发行股份的方式向明毅有限公司购买其持有的大悦城地产有限公司约91.34亿股普通股股份。该部分股份占大悦城已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的59.59%。

6月11日，中粮地产宣布购买股份对价及募集配套资金方案获国务院国资委批复同意。据悉，发行股份购买资产的交易对价确定为147.56亿元，发行股份购买资产的发行价格确定为6.89元/股。按照该交易对价，中粮地产拟发行股份购买资产的股份发行数量约为21.42亿股。

中粮地产是中粮集团旗下专注于住宅开发的百强房地产央企，项目主要分布于一二线核心城市。大悦城地产同样隶属中粮集团，是以“大悦城”城市综合体闻名的商业地产开发商及运营商。

根据公告，假设收购完成，中粮地产将成为中粮集团旗下“开发+自持”双轮驱动的大型房地产平台。收购完成后，中粮地产将拥有7座已开业大悦城，由于已开业大悦城租金收入连续5年正增长，大悦城目前还拥有4座2018年待开业项目，3座储备项目，计划2020年开业20个综合体，规模有望倍增。快速扩张离不开资金的支持，核心基金+并购基金的大资管模式将为规模扩张提供弹药。

业内分析人士表示，收购完成后，中粮地产2019年归母净利润相比收购前预计增厚超过四成，商业地产和住宅开发双轮业务将获得较大补强：商业地产业务主要新增7座能够产生稳定租金收入的大悦城城市综合体，2020年开业数量有望达到20座；住宅开发业务销售金额提升三成，有望实现存量项目联手，提升拿地议价能力，降低融资成本。