第五家国家人工智能开放创新平台诞生-科技部：前四大平台分别是阿里云、百度、腾讯、科大讯飞

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，科技部正式宣布，依托商汤集团建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台。商汤成为继阿里云公司、百度公司、腾讯公司、科大讯飞公司之后的第五家国家人工智能开放创新平台。

据悉，商汤科技将领衔建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台，在此之前，百度公司建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台，阿里云公司建设城市大脑国家新一代人工智能开放创新平台，腾讯公司建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台，科大讯飞公司建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。

我国人工智能领域投融资炙手可热，天津举行的夏季达沃斯论坛刚刚发布了中国A I 50榜单及相关研究。我国A I企业已有14家估值超过10亿美元，这14家企业的总估值高达402亿美元。报告显示，目前我国50家顶尖A I企业中有27家收到来自政府相关基金或BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）的投资。

该研究还发现，我国50强A I企业中约有55.6%的创始人拥有博士或博士后学位；超过73%的创始人拥有硕士及以上学位。

业内分析人士指出，相对于欧美国家，我国A I企业有大量的数据可以使用，推动了产业的发展。在谈及A I行业保护数据隐私时，加州大学伯克利分校计算机科学教授Stuart Ru ssell表示，从技术的角度出发，机器学习的新方式将会向更加保护用户隐私和安全的方向发展。同时，对于数据的监管和保护采取措施同样重要。