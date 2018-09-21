晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市冲高回落，盘中稀土和稀土永磁板块大涨，午后，沪市又进入熟悉的横盘模式，不过这个横盘是沪市已经出现连续拉升了两天后的强势整理的需求，技术上没有毛病，投资者不必紧张。

电煤有望走强

目前六大电厂煤炭日耗稳定在60万吨以下水平，而电厂库存依然维持在逼近1500万吨水平，远高于去年同期水平。电煤库存可用天数超过25天，基本可以覆盖到10月份，电厂采购补库意愿不高，需求端提振有限。不过，从远期而言，需求仍有较强支撑。一方面，四季度电煤需求通常会受到取暖因素影响而走高，从中央气象台近20天全国气温距平图来看，全国大面积气温同比偏低，东北取暖10月份即将启动，用煤需求将显著增加；另一方面，生态环境部明确提出，各地要出台细化防止“一刀切”的有效措施，工业端需求或有一定改善。

不要忙于解套

近期市场连创新低与不时反弹交替出现，大盘欲构筑多重底部形态特征明显。鉴于市场量能依旧维持在3000亿元下方，期望股指连续大幅拉升不现实，考虑到马上就要进入中秋节、国庆节双节长假模式，市场资金不大会太过激进，节前盘中有升是最好的结果，毕竟股指能够真正企稳才是当前市场方方面面的期待。

技术上，沪市已经成功突破20日均线，最近两天的放量上涨，令底部形态较扎实，投资者可以适当拉长持股时间，不要轻易割肉，也不要忙于解套，尽量选择前期被错杀的优质超跌白马股操作。