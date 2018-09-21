风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

这两天关于上市公司到底应不应该关心自己公司的股价，好运营业部作了一番议论。其实真正不关心自己股价的上市公司应该是很少的，因为股价掉下去对上市公司确实也没有什么好处，所以有时候上市公司明面上可以说自己不关心，但暗中使劲的可能性还是存在的。

有数据显示，上半月(9月1日至14日)，机构给予143家上市公司“买入”评级。给出目标价的公司中，有61家上市公司在上周五的收盘价距离券商研究员给出的目标价还有逾四成的上涨空间。

这当中，世联行上周五的收盘价距券商研究员给出的目标价空间最大。某家机构研究员在9月6日撰写的题为《世联行：利润来源分散化，资产运营业务未来可期》中指出，这家公司主营业务进一步均衡发展，一手代理市场增速虽下降但待结转额充足，互联网+业务联动线上线下，金融服务收入高速增长且保持高毛利率，资产运营业务发展迅猛、品牌定位明晰，现金流持续改善，我们认为公司综合实力好、成长性高。6个月目标价18.90元，维持“买入”评级。按公司上周五收盘价才5.94元算，股价还将涨218.18%。

“你可以说行业研究员是拍脑袋想出的一个所谓目标价，这个本身是一个笑话，但你无法断定这样一种‘离谱’的分析是不是由上市公司主导的。据我所知，有些上市公司出于种种目的，给了研究员误导的信息，目的就是不希望自己公司的股价下跌。比如有些抵押接近平仓线的公司这方面就有非常迫切的需求。”高智说。他建议研报作者到底应该如何对预测结果负责，监管部门也应该管一管。

“现在小散门槛也很精乖了，不是那么好忽悠的，小散知道等自己看到研报时，机构们早就提前设伏了，所以不容易上当受骗了。”郁教授道。在如今的大熊市道里，凡是研报推荐的股票大多会大跌，这已经是近期中国股市的一道“风景线”。

今日行情预测：收阳仓位：70%