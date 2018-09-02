人工智能+保险颠覆传统理赔-车险理赔由过去3-5天变成半小时

见习记者 杨晓东 罗佳明

“互联网只是前菜，人工智能才是主菜。”李彦宏在不久前的百度联盟峰会上表示，会上有过这般判断，可上菜的速度之快，恐怕连他都始料未及。科技对于保险业的影响正在逐步深入，人工智能在保险领域的跨界、突破与颠覆令人目不暇接。

未来已来，

AI让构想成为可能

就在上周，全球管理咨询公司麦肯锡在研究报告中提到一个有趣的未来构想，当市民驶进目的地的停车位时，他不小心撞到了某个停车标志。车辆停稳之后，车内的诊断系统自动确定了损坏程度。在私人数字助理的引导下，他对车辆的右前保险杠区域和两处周围物体拍了照片。随后市民回到驾驶座位，此时仪表盘屏幕上显示了损坏情况，并显示保险理赔已被受理。

如果这辆汽车还可开动，那么替代车辆到达之后，这辆汽车会在自动导航系统的指引下就近自动开往在网上登记的修理厂。

麦肯锡公司认为，上述情景看似很难想象，但是在未来十年，它们会越来越多地出现在各类保险业务中。其实，目前所有必须的技术都已具备，其中很多甚至已经可以面向消费者。

如今人工智能+保险，正在从当前的“检测和修理”模式进化为“预测和预防”模式，消费者、金融中介、保险公司和供应商正在不断利用高科技改善决策、提高工作效率、降低成本，并优化客户体验。

在消费金融生态中，众安保险目前已与近百家生态场景合作，触达3000多万用户，由此衍生出万级的特征衍生变量，从而构建全面而立体的用户画像，并以此为基础沉淀了智能风控能力。

在健康生态，众安搭建了商保科技平台，通过连接国内超过200家二级以上医院，积累理赔、体检、社保、医保等方面的海量数据，为健康险的理赔环节提供支持。

众安保险CEO陈劲表示，经过几年的发展，保险科技行至中段，科技对保险的赋能已从初期更多侧重于渠道创新，转向侧重于精细化管理创新的攻坚阶段。

“智能闪赔”，

图片识别秒级定损

专职跑网约车的司机王师傅告诉记者，五一假期时自己带着一家人出门旅行，在驶出高速公路收费站准备缴费时，后方一辆小货车刹车失灵，将前方包括自己在内的四辆小轿车挨个撞上。虽然临近收费处大家都已减速慢行，但小货车巨大的冲力还是造成四辆小轿车前后分别有不同程度的凹陷。

为了保护现场确认赔偿，事故相关的车辆不得不停在收费站内等待保险公司前来，收费站也因为事故封闭，排起了长龙。加之长假期间高速堵车，保险公司的事故查勘车足足用了三个小时才赶到。几家司机通过车祸定损时已经到了下午，大家也都失去了游玩的兴致，直接驶回家中。

再来看另一个故事——小微企业主马女士上周末自己送儿子返校上学，在途经延安路正要驶上高架的时候，一辆同向行驶的SUV突然变道想超过自己。马女士惊慌之下方向盘打得用力过猛，撞上了一边的标识牌。之后马女士选择用“快处易赔”将事故现场上传，得到确认后便先驶离了现场。

记者了解到，当发生车祸后，当事人会担心撤离现场后“讲不清楚”，从而影响赔偿。因此会选择滞留现场，等待交警处理。从而容易造成大规模堵塞以及二次事故。

现在发生无人伤亡交通事故时，上海市的车主可以按照“快处易赔”公众号上的指导，自行拍摄事故现场后先行离开。，交管局指挥中心实时在线联动，远程指导事故双方将车辆撤离主干道，并确定事故责任，在线填写《交通事故自行协商处理电子协议书》。保险公司根据事故现场照片及快处电子协议书提供更快捷便利的理赔服务。

不久前蚂蚁金服宣布定损宝2.0技术升级，将基于图像识别的定损宝1.0全面升级到基于视频定损的在线理赔智能解决方案，让普通用户也能远程轻松定损，实时反馈损伤情况。

时隔三个月，中国平安推出“智能保险云”，其“智能闪赔”将A I应用于车险理赔，重塑作业流程，实现智能图片识别、秒级定损、自动精准定价和全流程智能风控阻断。

使用过定损宝的市民杨先生介绍，现在只需要在“定损宝”中上传车辆全景和受损部位及其细节的照片。就能得到受损车辆在4S店的维修价格，也就是本次事故涉及的保险索赔金额。

另外损失判定后，还会自动测算出下一年的预计保费，因为如果进行保险理赔将会对第二年的保费产生影响，车主就可以自行判断是否需要进行赔付。在杨先生选择维修后，“定损宝”还向他推荐了周边的汽修厂以及4S店的具体位置。

之前的王师傅告诉记者，几年前当市民发生交通事故后，需要打电话给保险公司，由承保公司派遣查勘员前往现场确认并拍照，定损员根据照片评估损伤情况、是否需要赔偿，以及赔偿的价格，最快也得两个小时才能确定理赔金额，遇上交通拥堵就没谱了。

业内人士认为，传统的人工定损不仅存在容易产生不规则车辆识别，成本高昂等弊端，当用户在遭遇车祸时也需要等待查勘员到场，定损员确定赔偿价格。而A I定损的兴起不仅解决了不规则车辆损伤识别的行业难题，也大大降低人力成本，方便用户的赔偿申请。另外人力成本的降低也将侧面推动保费的降低。

据蚂蚁金服工作人员透露，目前“定损宝”准确率达到98%以上，相当于行业10年以上经验的定损专家。并且能够同时处理万级的案件量，不受时间和空间限制。

第三方助力，

中小险企也能很智能

都说保险公司的声誉是“赔”出来的，然而，现状却是理赔难、理赔慢、理赔烦等问题成为了每年保险消费者投诉的重灾区。“虽然最终还是成功拿到了理赔款，但是前后花了5个工作日，提交的材料将近40页纸，这耗费了我非常多的时间和精力”，刚经历了一次漫长理赔的李先生无奈地向晨报记者反映，“现在都是人工智能时代了，听说许多大公司都开始转型智能理赔，到底什么时候整个保险业才能实现高效理赔，难道买了小公司的保险就只能‘慢’人一步么？”

如李先生所言，拥有更多资金、技术、人才优势的大型保险公司正在不断加速智能理赔建设，优化客户体验，而中小型公司的步子则走得先对较慢。值得庆幸的是，更多的金融科技服务平台正在崛起，通过领先的金融科技业务解决方案，直击客户痛点。

平安金融壹账通已经开发了智能保险云向保险公司输出基于人工智能的智能认证和智能闪赔解决方案，帮助中小保险公司提高运营效率和服务水平，为保险公司的投保、理赔、客服、保全等服务带来智能化革新。

该产品的“智能认证”功能，主要是利用人脸识别、声纹识别等人工智能技术为每位客户建立起生物档案，完成对人、相关行为及属性的快速核实。该技术使保险行业从保单制跨越实名制直接到达“实人、实证、保单”三合一的“实人认证”，将使保险行业长期以来不安全、不便捷、不省心的痛点得以根本解决。

数据显示，金融壹账通“智能认证”投入使用后，新契约投保退保率降至1.4%，远低于行业的4%。投保时间可缩短30倍，双录时间缩短3/4，质检成功率提升65%。

而“理赔难”的问题则通过实人认证技术结合线上智能化，处理时效由三天提速至30分钟，由此带来的客户满意度提升使保单加保率提高了一倍。同时，智能认证技术可覆盖保险公司90%以上客服环节。

此外，金融壹账通的“智能闪赔”功能包含四大技术亮点：一是高精度图片识别，智能识别精度高达90%以上；二是一键秒级定损；三是自动精准定价；四是智能风险拦截。根据预计，“时效慢纠纷多”和“渗漏风险高”的问题将因此得到大幅改善，为车险行业带来超过200亿元的渗漏管控收益，带动40%以上理赔运营效能提升。

而从保险消费者角度来看，总是占线的语音坐席、琐碎又繁多的理赔材料都将成为过去式，“A I+金融”时代正在赋予保险新的服务体验。