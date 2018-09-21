草原歌唱家布仁巴雅尔因病去世-“吉祥三宝”爸爸走了

晨报记者 殷 茵

昨日上午，著名音乐人、创作人科尔沁夫发布消息称，58岁的著名内蒙古草原歌唱家布仁巴雅尔因病于9月19日晚去世。“人生无常，天堂草原他日再会。”布仁巴雅尔是吉祥三宝一家中的“爸爸”，因歌曲《天边》《吉祥三宝》等为人熟知。

一首《吉祥三宝》火遍全国

2006年的春晚上，由布仁巴雅尔作词作曲，并携妻子乌日娜及侄女英格玛演唱的《吉祥三宝》一夜之间红遍大江南北。虽然《吉祥三宝》描绘的是一家三口的生活，但吉祥三宝组合并不是真正意义上的“一家三口”，这首歌曲其实是布仁巴雅尔写给女儿诺尔曼的作品。

由于乌日娜经常要到外地演出，布仁巴雅尔就更多地担负起照顾女儿的责任。那时女儿刚从家乡回到北京，说一口蒙语。她喜欢问这问那，布仁巴雅尔就一一回答。乌日娜觉得父女俩一问一答的交流像音乐，非常动听。她的话给了布仁巴雅尔灵感，于是在女儿3岁生日时，他写出了《吉祥三宝》这首歌。

布仁巴雅尔的突然离世，让音乐圈里的不少人感到意外和惋惜。歌手毛宁发文悼念：“好兄弟，你可知道我们有多难过，朋友圈最后一条说了那么多感谢，是你冥冥中的道别么？”上海轻音乐团团长褚保也惋惜道：“一个月前，我还在和布仁老师谈他上海演唱会的事，未能如愿，遗憾。”而吉祥三宝官方微博，定格在9月17日，视频中，布仁巴雅尔和妻子正与蒙古族老人们一起歌唱。

一生致力于推广草原文化

布仁巴雅尔1960年3月出生于内蒙古呼伦贝尔，“布仁巴雅尔”在蒙语里是“全喜”之意。他从小就有音乐天赋，20岁考入呼伦贝尔盟艺术学校声乐班，接受正规的声乐训练。在这里，他遇到了中学时代的同学乌日娜，两人的恋情便由此开始。

2005年2月，布仁巴雅尔的第一张音乐专辑《天边》发行。专辑的第一主打歌《吉祥三宝》，在网络上一经推出便引发关注，成为“中国歌曲排行榜”第17期榜单冠军，且连续10周上榜，并获第五届中国金唱片奖。布仁巴雅尔曾坦言，自己的音乐创作一直深受内蒙民族音乐的影响，而自己所要做的就是一个“文化寻根”的工程，更加积极地从民族音乐中发掘素材，吸收养分，进行再创作。

在《吉祥三宝》《天边》成功之后，布仁巴雅尔和乌日娜开始把精力投入到为草原孩子而打造的“五彩呼伦贝尔”儿童合唱团上。除了在民族文化艺术交流工作上不遗余力，布仁一家多年来一直热衷于公益事业。他们发起建立了“五彩儿童基金”，“五彩呼伦贝尔”儿童合唱团的演出所得被捐入该基金中，用来支持更多的民族儿童文化教育事业。