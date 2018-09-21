《镰仓物语》三浦友和惊喜出演，与山口百惠成婚陪伴38年-在他俩身上，还是爱情最美的样子

晨报记者 陆乙尔

由堺雅人和高畑充希主演的日本奇幻爱情电影《镰仓物语》正在热映中，古色古香的镰仓，与充满天马行空想象力的“黄泉列车”江之电、黄泉之国等场景都令人印象深刻。年轻观众去电影院支持该片也许是为了一睹凭《半泽直树》吸粉无数的“雅人叔”的风采，但对于年长一些的观众来说，另一位“老戏骨”的出演更令人惊喜，那便是几十年前凭《血疑》《伊豆的舞女》等成为很多人择偶标准的三浦友和。

1952年出生的三浦友和，自20岁出道后，在大银幕和小荧屏上活跃至今，而他与山口百惠的美丽爱情更是让人津津乐道。当年的金童玉女都已老去，互相陪伴38年，爱情仍然是最好的样子。

/成名 /

《伊豆的舞女》改变职业生涯

1972年，三浦友和出演了个人首部电视剧《秘密部队》，从而开始了他的演艺之路。1974年首次在大银幕上与正当红的山口百惠合作，共同主演了由西河克己执导的剧情片《伊豆的舞女》，他在片中饰演读大学前独自旅行的男主人公川岛，影片大获成功，他还凭此获得第18届日本电影蓝丝带奖最佳新人奖。它不仅改变了三浦友和对演员的理解，更使他迎来了人生道路中重大的改变。

据说，导演西河克己最初坚持要用一个有丰富表演经验的演员当男主角，可是在看了山口百惠和三浦友和拍摄的广告后，他非常坚定地要求起用三浦友和。戏里，高中生与舞女的青涩爱情让人动容，相遇又离别的结局更令人唏嘘；戏外，两位演员也情愫渐生，“金童玉女”形象从此深入人心，在之后的6年里，他们合作了十多部电影、电视剧和广告。

1975年，三浦友和与山口百惠合作了对于中国观众来说最为熟悉的电视剧《血疑》。该剧在上世纪80年代初被引进国内，花季少女、不治之症、深挚亲情、凄美爱情、身世之谜，当时造成的轰动效应丝毫不亚于如今的爆款剧。清纯温婉的幸子牵动了无数观众的心，而三浦友和饰演的相良光夫更是以其英俊高大的形象、善良正直的人品和执着的守护，成为当时无数少女心中的“白马王子”。

/恋爱 /

“发觉的时候，就已经这样了”

自《伊豆的舞女》之后，这对“金童玉女”每年都以合作两部以上作品的频率见面，一年之中有一半以上的时间都在一起，自然而然就陷入了热恋。用三浦友和自传《相性》里的话来说，“有人问我：你在什么时候产生了恋爱感觉？这个问题可让我困惑了，连我自己也不知道，而当我发觉的时候，就已经变成了这样。”

《潮骚》《绝唱》《春琴抄》《鸢之恋》《古都》等，三浦友和与山口百惠在不同的电影世界中上演着各色悲欢离合，时而是仆人和盲女，时而是古惑仔和政客之女，无一例外的则是两人在戏里都爱得热烈和疯狂。戏里的那些情流淌到了银幕之外，1979年的新年，两个人在夏威夷拍摄广告，三浦友和正式向山口百惠求婚，山口百惠毫不犹豫地答应了，而且说：“要是结婚了，我就不工作了。”

要知道，从13岁出道就红透半边天的山口百惠那时事业如日中天，但她退出的决心很坚定，这让三浦初次领悟到了“责任感”：“好像有个开关已经在我生命中打开。因为她说不工作了这句话，不是为了别的，只是为了我这个男人！为了这个还算不上三十而立的男人，她放弃了已经拥有的一切，把自己的人生全部奉献出来，托付给我。哪怕是再迟钝的男人也会明白这样的重任，我当然要回应她：好吧，我来干！”

1980年日本武道馆演唱会上，山口百惠向数万影迷、歌迷道别，并大声呼喊：“我喜欢的人是友和。”同年11月，两人举办了婚礼。之后，三浦友和一直活跃在日本影视圈，山口百惠则从此变身三浦背后的女人。

/生活 /

“不忘最初走到一起的美好感觉”

如今，三浦友和头发花白，身材也略微发福，岁月洗练下的儒雅与风度却仍能从他身上感受到，也让他成为能适应各种戏路的老戏骨。

在《为了N》《极恶乱暴者》《流星之绊》《羊与钢的森林》《草莓之夜》等日本影视剧里，年轻观众都能看到他的身影。2016年，他在犯罪剧情片《葛城事件》中扮演了一位狂傲暴躁、极度自我的五金店老板，并凭借此片接连摘得了日本报知电影奖、日本多摩电影奖最佳男主角奖。

工作之外，三浦友和和山口百惠也一直是日本民众心目中的“理想名人夫妇”，出轨、不和、离婚等传闻基本上与夫妇二人绝缘，他们曾连续七年荣登日本“理想名人夫妇”评选的冠军宝座。两个儿子如今也都在娱乐圈发展，大儿子三浦佑太郎是摇滚乐队PeakySALT成员之一，小儿子三浦贵大也是个演员。

三浦在自传里写，夫妻感情三十年如一日的秘诀就是“相性”。“工作、上司、伙伴、父母、朋友、老师、恋人、妻子、孩子……没有比‘相性好’更美妙的了！跟相性好的人可以共度更长的时光，因为他们彼此需要。”所谓的相性好，也许就是志趣相投，两人在日常生活中有很多共同爱好，比如旅行，都喜欢人文景观，经常一起去美术馆。三浦还透露，两人喜欢做家务，尤其喜欢做菜，而他也很在意回家吃饭那种感觉：“只要我在家吃饭，我们都会喝上几杯，主要是喝葡萄酒和清酒，通常两人能喝一瓶葡萄酒。”

在三浦友和看来，夫妻相处的最大秘诀，便是“永远不能忘记两人最初走到一起时的那种美好感觉”。