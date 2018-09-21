车位紧俏 共享车位数增多

晨报记者 刘 因 实习生 虞 胡

链家发布的一份《上海典型区域停车成本研究报告》显示，静安、徐汇、陆家嘴等中心城区多个小区的车位价格已超过50万元。而位于徐汇区的东方曼哈顿小区，产权车位从最早的30万元已涨至2016年的160万元，涨幅甚至超过房价。

横向对比来看，据同策数据，虹口、静安、徐汇、浦东、闸北、金山、宝山、嘉定等，无论市区还是郊区，2018年车位价格均在上涨。其中以闸北区车位的价格上涨最为明显，截止4月，每平方米上涨到21453元。而由于地价因素，各个区的车位价格差异也较大，市区车位最低价格在每平方米一万以上，郊区车位则在每平方米3-4千不等。

据估计，目前我国各大城市缺少上千万个停车位，城市规划中建设的车位远远根不上汽车快速增长的庞大数量，这也就造成城市小区中出现“高价车位”、从而造成业主车主“买的起马置不起鞍”的宭境。

尽管车位价格一涨再涨，人们的购买欲却有增无减。2018年1月到6月，上海市车位的月成交套数从3279涨到6440，4月每平方米的成交均价更是突破了万元。

据上海市第五次综合交通调查报告显示，2014年全市居住区停车位配建缺口为38%，中心城区停车位配建缺口已由2009年的37%扩大到52%。而2017年全市实有小客车达到469万辆，相比2014年的320万辆增长将近50%。

为规范车位配建，上海市在2014年《建筑工程交通设计及停车库(场)设置标准》中明确指出，一类区域90-140平米商品房停车位配比不应少于1：1，二类区域不应少于1:1.1，三类区域不应少于1:1.2。但据上海中原地产顾问经验，比较早的楼盘车位配比基本上都做不到1:1，新开发楼盘乐观些。

车位紧张、一位难求，这已成为有车一族的生活痛点。为缓解居民夜间停车紧张，上海市于2016年推出共享停车位项目。2017年底，全市共完成174个停车资源项目、6987个共享泊位，超额完成建设任务。