斯科拉昨日抵沪 上海男篮双外援到位-38岁老将压阵 大鲨鱼篮板有保障

见习记者 吴文俊

昨天傍晚，上海大鲨鱼男篮大外援路易斯·斯科拉搭乘CA 5234航班，经历了总共超过40小时的长途飞行后降落上海浦东国际机场。至此，新赛季上海男篮双外援全部到位，球队将在未来一个月内磨合备战即将拉开帷幕新赛季CBA联赛。

当斯科拉从国际到达口缓缓走出时，等候多时的球迷们为他唱响欢迎曲，媒体记者们更是一拥而上，38岁的阿根廷老将面对这样的阵仗显得有些意外和拘谨。在球队工作人员的引导下，他与俱乐部代表章文琪以及副总曹健致意后，接受了媒体采访。“超过40小时的飞行让我有点疲惫，不过还是很兴奋。上海队是竞争力非常强的球队，我对新赛季非常期待。”而谈到对上海男篮的印象，斯科拉表示，“上赛季曾经作为对手在球场上碰过面，当然，之前姚明也曾和我说过他的家乡球队，我自己也很喜欢上海这座城市。”对于上海男篮另一位外援吉默·弗雷戴特，斯科拉是赞不绝口，表示非常期待与他合作。弗雷戴特已于本周一飞抵上海，目前他已经与球队一起训练。

结束了简短的采访，斯科拉还与特意赶来接机的球迷们合影留念，随后他便在球队工作人员的陪同下匆匆离开机场。长途飞行后斯科拉需要充分休息调整，而在这之后他就将投入紧张的季前备战，与上海大鲨鱼的新队友、教练团队们磨合。

新赛季的上海男篮迎来不少变化，其中大外援人选最终敲定为前NBA球员、上赛季效力于山西男篮的斯科拉，“钻石”将在上海开启自己第二个CBA赛季，但其实最初在选择外援时球队以及教练组都倾向于选择一位护筐能力出色的中锋人选，而斯科拉显然不是符合这个特点的球员。

在斯科拉的篮球生涯中，进攻能力和篮下脚步是他最鲜明的标签，但防守从来不是阿根廷人的强项。2米03的身高和一般的臂展弹跳，注定了他不能成为一个优秀的防守球员。不过，斯科拉的防守态度一直是他的招牌，其保护篮板的积极性和对落点的判断十分出色，上赛季在山西男篮他场均能摘下13.8个篮板，排名联赛第四，新赛季上海男篮的篮板将得到保障。

38岁的斯科拉是队内除刘炜之外的第二高龄，有这样一位经验丰富的老将坐镇内线，必然会让球队上升一个档次。同时，斯科拉一直以来的职业精神，历任与他共事过的球员、教练都对其夸赞有加。而斯科拉除了做好自己外，还能帮助并引导队友进步，这一点才是这位老将最宝贵的财富。至于他能为吉默分担多少进攻压力，还得看李秋平指导的战术部署以及“钻石”与球队间的磨合。