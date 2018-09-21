晨报记者 孙俊毅

本周五被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括德甲、意甲等。

周五024 德甲 22日02:30

斯图加特VS杜塞尔多夫

斯图加特上轮3比 3战平弗赖堡，避免了新赛季两线作战遭遇四连败，并且打破了前三场正式比赛零进球的尴尬，第300次征战德甲的老将戈麦斯梅开二度。

杜塞尔多夫上轮2比1击败霍芬海姆，取得德甲首胜，后卫艾汗受伤被替换下场，和新援后卫孔滕托都将缺席本场联赛。主流机构对本场开主让半一中水，对前三轮只拿到1分的斯图加特来说，不算浅盘，此前斯图加特主场输给拜仁无话可将，这个主场将是球队止跌反弹的最好机会。

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斯图加特VS杜塞尔多夫 胜

周五025 意甲 22日02:30

萨索洛VS恩波利

萨索洛上轮在客场1比2不敌尤文图斯，遭遇赛季首败，但即便输球也赢盘，新赛季赢盘率100%，主场也保持两连胜，先后击败国米和热那亚。

恩波利上轮0比1输给拉齐奥，近3轮只拿到1分。萨索洛对恩波利保持了三连胜，占据一定的心理优势。主流机构对本场开主让半球中水，符合双方状态对比，首选主胜。

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周五028 法甲 22日02:45

摩纳哥VS尼姆

摩纳哥周三凌晨在欧冠首轮小组赛遭马竞1比2逆转，周六凌晨再踢这场联赛，体能处于劣势。摩纳哥新赛季表现不佳，上轮客场1比1战平图卢兹虽然止住了两连败，但已经连续4轮不胜。

尼姆上轮客场3比3战平波尔多，终结了两连败，本场主力中场萨瓦尼耶继续停赛。主流机构对本场开主让半一中水，摩纳哥毕竟实力更强且有主场优势，仍稍可看好。

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