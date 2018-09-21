让传统韵致鲜活在现代审美中-——漫谈红木家具的陈设搭配

红木家具，材质名贵且日益稀缺，深厚的传统底蕴，精致的卯榫工艺，明式的书卷气质，清式的皇室尊贵，使其迥异于其他材质所制的卧室、厅堂之居室俗物，而是具有呼吸、具有生命、具有文化含量的艺术收藏品，为历代文人雅士所珍爱、所赞颂、所拥有，毫无争议地成为传统文化精华在家具载体上的最高审美。拥有红木家具，就拥有了一份可以触摸的高贵。

正因如此，红木家具越来越多地受到人们的喜爱。因为红木家具所具有的并非是简单的家具的实用属性，这些功能，现代机制木板家具已经全然具备。虽然不可否认现代制木板家具有价廉物美的优势，然而，红木家具所拥有的价值，早已不仅仅因为材质的名贵稀缺，更在于其与历史长河一同流淌、从未断绝的文化密码、祖先智慧、工匠精艺。那奥妙无穷的榫卯、内涵丰富的形制、祈福祥瑞的图纹，在欣赏者、拥有者的眼里，都能幻化出一段历史的侧面、片段的风采。

时代在演进，住宅在变化，人们的生活方式、审美情趣也在改变。当下拥有红木家具者，欲在陈设中完全复原古代，显然不可能，也不理智。如何通过合理的陈设组合，使红木家具既不脱离传统格调，又融入现在审美，让传统家具和现代居室相和相谐，不违不拗，成为一个新的研讨课题，它包含着美学、心理学、色彩学等多个知识点。为此，本版编辑联系吉盛伟邦红木馆兰福红木的廖兴女士，请她谈谈有关红木家具陈设搭配方面的一些基本常识。

廖兴女士认为：红木家具的陈设搭配，如同写文章，“大体则有，定体则无”——基本规律存在，固定规则没有；既有古人的历史经验，又有今人的现代体验。古代的一些家具陈设搭配原则，当然是现代人参照、效仿的样板。但是，那是古代，家具周边的一切，都和当下不同。况且，现代居室的户型、格局，早与古代天差地别，生活方式、审美眼光，也与古人大不相同，一味拟古，未必适当。合理的做法是：在不损害红木家具历史内涵、传统韵味的前提下，把现代审美融入红木家具的陈设配搭配中去，才是与时俱进的开放思维。简言之，赏心悦目，舒适自然，实用适用，是现代居室红木家具陈设搭配的普适准则。

让我们随着廖兴女士的指点，欣赏一些红木家具陈设搭配的实例。

图一，兰福红木仿制王世襄、吴嘉恩收藏的仕出头官帽椅和四平面书桌，以及霸王杖凳子、书架子。一些红木家具爱好者、收藏者认为，现代居室中满屋家具风格完全一致，未必是最佳陈设，可能会产生单调、压抑、厌倦的感觉——当然，有人就是喜欢，也是允许的。加入不同款式的家具，能够解破这一难题。图左下方有一个精致的满面雕刻着花纹的书箱，风格不同，颜色相异，生动活泼，赏心悦目。

图二，兰福红木仿制安思远收藏的长条几案，典型的明式家具。让人意外的是，此陈设搭配还打破了红木家具一般只配搭红木椅子的做法，以浅色布艺沙发参糅其间。名贵硬质红木和软质布面沙发，一刚一柔，两件风格完全相异的分属中西方的家具，居然和睦相处，妙不可言，也是搭配的好方法之一。

红木的材质，根据不同的种类，在色泽上可以分为明亮、深色和黑色三大类，明亮为花梨木、深色为红酸枝、黑色为黑酸枝，不同的色泽，搭配也不相同。

图三，福兰仿制的安思远收藏的明式圈椅，疏朗雅致，人文气息浓重。布艺沙发旁摆放着中西合璧的台灯，柔和白色的光芒，在白色的墙面留下静谧的光影，使这套家具披上一层迷人的色彩，而以同色系的壁画和沙发与之搭配，同中有异，营造出独特的韵味。

还是以图二为例，几案上点缀着白蜡烛台、深色花瓶，与桌面形成相反相成的对立统一，突出色彩的对比和谐。

图四，这是一个比较大胆但没有破坏红木家具陈列组合的另类实例。居室是现代的，沙发的框架是红木的、古典的，但是，沙发的坐垫是布艺的、现代的。请注意，此实例中，不管是沙发坐垫是悬挂书法作品的前面，都是浅灰色的。

一般认为，“黑地灰墙”是陈设红木家具，尤其是明式家具的合理方式，这和明式家具的简约风格、人文气息密切相关。这里的“黑”是个泛指，未必就是纯黑，包括偏深的木质地板，而灰墙则指色泽偏淡的浅灰，有利于衬托出红木家具的特有品质。

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本版编辑特别推荐——

1、《明式家具研究》，王世襄著

2、《明式家具二十年经眼录》，吴嘉恩著

(康又为)