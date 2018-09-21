“记录美好时代”融媒体传播活动在京启动

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9月20日，中宣部副部长蒋建国（左三）、新华社总编辑何平（右三）、全国政协文化文史和学习委员会副主任叶小文（左二）、新华社副社长刘正荣（右二）、中央网信办移动网络管理局局长方楠（左一）、纪录片导演、奥斯卡奖获得者柯文思共同启动“记录美好时代”融媒体传播活动。新华社记者 张玉薇 摄

新华社北京9月20日电 由国务院新闻办公室主办、中国搜索承办的“记录美好时代”融媒体传播活动，20日在京启动。全球30位知名纪录片导演将奔赴小岗村、深圳、上海浦东、雄安新区等地，亲身感受改革开放40年来中国发生的巨大变化，向世界讲述中国改革开放的故事。

在9月20日至11月20日的传播活动中，知名导演将与亿万网友一道，运用纪录片、微视频、微互动、轻应用等融媒体形态，用真实、鲜活、生动的纪实影像，让世界更好地了解当代中国、认知当代中国。活动推出的影片将在多家国外主流电视媒体和国内外新媒体平台播出。活动的中英文网络专题设在中国搜索（www.chinaso.com），将用丰富多彩的融媒体形态展示精彩的中国故事，活动还开通了网友上传通道，方便网友拍摄、记录、上传生活的变迁和身边的故事。

9月20日，纪录片导演、奥斯卡奖获得者柯文思在活动启动仪式上作主旨演讲。新华社记者 张玉薇 摄

本次融媒体传播活动的第一站是雄安新区。9月21日，纪录片导演将实地探访、拍摄雄安新区，亲身感知这个新时代中国改革开放的新地标。

在随后举行的研讨会和圆桌论坛上，国内外知名纪录片导演和专家学者，围绕“国际视野下的中国改革开放故事”“向世界讲好中国改革开放故事”“新时代中国改革开放故事”等主题进行了研讨。