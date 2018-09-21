中共中央 全国人大常委会 国务院 全国政协 中央军委关于庆祝宁夏回族自治区成立60周年的贺电

来源： 新华网

新华社北京9月20日电

中共中央 全国人大常委会 国务院 全国政协 中央军委 关于庆祝宁夏回族自治区成立60周年的贺电

中共宁夏回族自治区委员会、宁夏回族自治区人大常委会、宁夏回族自治区人民政府、宁夏回族自治区政协、宁夏军区：

值此宁夏回族自治区成立60周年之际，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委向宁夏回族自治区各族干部群众和各界人士，向人民解放军驻宁夏部队指战员、武警宁夏部队官兵和政法干警，向所有关心支持宁夏回族自治区建设发展的同志们和朋友们，致以热烈的祝贺和亲切的慰问！

60年前宁夏回族自治区成立，是党的民族政策结出的丰硕成果，是我国民族关系史上的一座丰碑，开启了宁夏发展进步的历史新篇章。60年来特别是改革开放以来，宁夏实现了翻天覆地的历史性巨变。经济持续快速发展，基础设施日新月异，各项社会事业全面进步，人民生活水平大幅提升，脱贫攻坚胜利在望，社会保持和谐稳定。生态环境保护更加有力，祖国西北生态安全屏障作用得到发挥。民族区域自治制度不断完善，各族人民当家作主，各民族交往交流交融日益深入，宗教信仰自由得到充分尊重和保障，中华民族共同体意识更加牢固。党的建设全面加强，执政基础更加巩固。今天的宁夏，政通人和、欣欣向荣，各族干部群众手足相亲、守望相助，正斗志昂扬决胜全面建成小康社会，阔步行进在中国特色社会主义的康庄大道上。

六十载风雨同舟，一甲子春华秋实。宁夏回族自治区60年的辉煌成就来之不易，经验弥足珍贵。这是党中央、国务院正确领导的结果，是自治区历届党委和政府团结带领全区各族干部群众同心苦干的结果，是全国各族人民大力支援的结果。实践证明，只有坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，坚持民族区域自治制度，坚持铸牢中华民族共同体意识，才能实现宁夏发展进步，才能实现各民族平等团结互助和谐与共同繁荣。

中国特色社会主义进入新时代，宁夏同全国一样站在新的历史起点上。新时代要有新气象、新作为。加快宁夏经济社会发展步伐，维护好民族团结、宗教和顺的大好局面，是宁夏各族人民的根本利益所在，也是党中央和全国各族人民的共同愿望。党和国家历来对宁夏建设发展事业十分重视，对宁夏各族干部群众十分牵挂。特别是2016年 习近平 总书记视察宁夏作出重要指示，为进一步做好宁夏工作提供了重要遵循。希望宁夏各族干部群众始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、 习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护 习近平 总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，努力实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，同全国一道进入全面小康社会，在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上努力创造无愧于时代的新业绩！

驻宁夏人民解放军、武警部队和政法队伍是保卫祖国和维护宁夏社会安定的重要力量。要始终牢记使命、不负重托，继续发扬优良传统和作风，维护和促进民族团结，巩固和加强军政军民警民团结，为宁夏改革发展稳定再立新功。

让我们更加紧密地团结在以 习近平 同志为核心的党中央周围，统一思想、振奋精神，开拓创新、顽强拼搏，向着宁夏更加美好的明天奋勇前进！

祝宁夏回族自治区兴旺昌盛！

祝宁夏各族人民幸福安康！

全国各族人民大团结万岁！

中共中央

全国人大常委会

国务院

全国政协

中央军委

2018年9月20日

（网站首页图：新华社图片）