壮美宁夏川　逐梦谱新篇——宁夏回族自治区成立60周年庆祝大会侧记

来源：新华网

新华社银川９月２０日电 题：壮美宁夏川 逐梦谱新篇——宁夏回族自治区成立６０周年庆祝大会侧记

新华社记者 罗争光、郁琼源、邹欣媛

最动情的花儿漫上了六盘山，最火红的枸杞映红了宁夏川。

在丰收的季节，塞上江南迎来了欢庆的时刻：２０１８年９月２０日，宁夏回族自治区成立６０周年庆祝大会在银川隆重举行。

祥云漫卷，红旗招展，盛装的各族群众从四面八方而来，午后的贺兰山体育场成了一片欢乐的海洋，长长的看台上处处笑语欢声。

以中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋为团长的中央代表团，带着党中央和全国人民的深情厚谊出席大会，与２万多名塞上儿女一同见证这激动人心的时刻。

下午３时许，庆祝大会开始，全场肃静。随着主持人一声“请全体起立，升国旗、唱国歌”，所有人的目光齐齐投向体育场的中央。雄壮的乐声响起，现场干部群众高唱国歌，鲜艳的五星红旗徐徐上升，迎风舒展。

望着场内巨大的“１９５８”“２０１８”字样，参加庆祝大会的“６０年感动宁夏人物”王兰花激动万分：“历经６０个风雨春秋，在党中央亲切关怀下，宁夏实现了从忧患温饱到家给人足的历史转变，进入了红红火火奔小康的发展新阶段。”

６８岁的王兰花有理由激动和自豪：６０年前，宁夏回族自治区刚成立时，八成群众生活贫困，连粮食都需要国家大量返销；６０年后，宁夏人均生产总值已是当年的数百倍，贫困人口大幅减少，沙地上建起了绿色屏障，荒漠中铺就了铁路巨龙，戈壁滩上煤疙瘩变成了涌动的油……

６０年砥砺前行，６０载心心相依。

中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委发来贺电：

“宁夏回族自治区６０年的辉煌成就来之不易，经验弥足珍贵。这是党中央、国务院正确领导的结果，是自治区历届党委和政府团结带领全区各族干部群众同心苦干的结果，是全国各族人民大力支援的结果。”

下午３时１７分许，汪洋发表饱含深情的讲话。

“回首过去，宁夏走过了不平凡的光辉历程。展望未来，宁夏的改革发展之路将越走越宽广。”

话语激昂，掌声回荡。场内的人们热情欢呼，不断挥舞着手中的红旗。

在群众代表发言环节，国家能源宁夏煤业集团公司梅花井煤矿综采一队队长马会勤，作为少数民族和生产一线的代表走上发言席。

“此时此刻，我最想说的是，幸福生活是奋斗出来的。”他说，自己在煤矿干了３０年，见证了煤矿工人的面貌发生巨变，“大家的工资待遇、社会地位、生活质量跟国家、宁夏、企业的发展一样，芝麻开花节节高，一年更比一年好。”

从山大沟深的西海固搬迁到银川市永宁县闽宁镇的谢兴昌，在家中观看了庆祝大会电视直播。他说，２０多年闽宁对口扶贫协作，把原来的“干沙滩”变成了“金沙滩”，“在这片希望的田野上，我和乡亲们一定会找到更多脱贫致富的门路，让闽宁镇的发展更上一层楼。”

下午４时１０分许，一场《花儿朵朵向太阳》的大型歌舞表演，将现场氛围推向又一个高潮，也拉开了庆祝大会群众文艺表演的序幕。

看！神圣庄严的国旗方队齐步入场，３００名青年高高举起一面巨大的五星红旗通过主席台，“伟大祖国、繁荣昌盛”的口号响彻云霄。

看！整齐划一的国徽方队簇拥着鲜艳的巨型国徽稳步向前，立体的国徽模型上金黄色的五星格外耀眼，“政通人和、国泰民安”的口号凝聚着信念与希望。

看！高擎着“１９５８—２０１８”巨大字样的年号方队、围绕着“社会主义是干出来的”巨幅标语的宣传方队、手持五彩气球的群众方队，一个接一个走来。“不忘初心、牢记使命”“振奋精神、实干兴宁”“艰苦奋斗、砥砺前行”的口号，是坚定的信念，是深沉的呼唤，更是铿锵的足音。

５个仪仗方队后，自治区５个地市方队也以极具特色的形式展示各自的风采与自豪：

银川市方队用队形变换出凤凰展翼的造型，炫彩辉煌；

石嘴山市方队以热烈的红色为意向，活力飞扬；

吴忠市方队凸显黄河之滨、鱼米之乡特色，水韵浓郁；

固原市方队营造六盘山、红军长征等壮美画面，大气磅礴；

中卫市方队以沙坡头为核心场景，奇幻多姿。

精彩纷呈的地市方队让现场的人们意犹未尽，隽永恢宏的主题表演又开始将塞上江南的历史与今天深情诉说：

“黄河魂魄·精神传承”，讲述的是中华民族母亲河的纵横澎湃、生生不息；“丝路欢歌·开放发展”，展示的是宁夏昔日古丝绸之路的千年沧桑和今天融入“一带一路”建设的全方位开放；“闽宁协作·八方支援”，带领大家深切感受闽宁协作２２年的水乳交融；“塞上江南·美丽宁夏”，展示着大力实施生态立区战略下宁夏绿水青山、如梦如幻的景象；“民族团结·幸福家园”，用演员们拼成的巨幅石榴图案展现“回汉一家亲”的世代优良传统；“奋进新时代·共筑中国梦”，由演员组成展开的双翅造型，寓意跨入新时代的宁夏展翼腾飞、凌空翱翔。

愉快的歌儿唱不尽，欢快的舞蹈跳不完，回汉各族儿女心连心、手挽手，流连忘返。

“在党中央的领导下，宁夏各族群众坚定不移跟党走，坚信‘社会主义是干出来的’，带着对更加美好的幸福生活的向往，我们一定会苦干实干加巧干、撸起袖子加油干。”参加庆祝大会的北方民族大学教师王哲言语中透出激动。

“建设美丽新宁夏 共圆伟大中国梦”，宁夏各族儿女正牢记 习近平 总书记的嘱托，“以发展促团结、以团结聚人心”，意气风发，接续奋进，让塞上明珠变得更加辉煌璀璨。