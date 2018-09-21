东方购物《鲜东方》栏目明天开播 厨房小白也能半小时做一桌菜

“同样是九年制义务教学，为何你的厨艺那么精湛！”每当小编吃到同事自带的午饭时，都忍不住赞叹。回头想想朝九晚五的自己一年去菜场的次数不超过一只手，平时下班不是叫外卖，就是下泡面，偶尔想上个饭店，人均过百的价格又让人肉痛，扎的已经不是心，而是胃了。不是不想自己做饭，只是既没时间又没技能啊。

同事一边偷偷收回了自己的饭盒，一边神秘的向小编说，其实你也可以随手就做一桌菜，只要半小时！还不用去菜场！原来她钟情的东方购物，将与易果集团和纽仕兰联手推出一档《THE FRESH鲜东方》全新栏目。每天推出68元、98元及158元三种价位的半成品组合菜肴，鸡鸭鱼肉、新鲜果蔬应有尽有。搭配好的新鲜食材经过清洗、切配，配有对应调料包，不用“买、汏、斩”，在短短几分钟内便能烧出一个菜，而且还有一般家里不容易烧好的“硬菜”！

听完消息后，小编顿时精神抖索，毕竟明天《鲜东方》就开播了，早上6点半看下11频道东方购物的节目，或者上班路上翻下APP，当天订次日达，第二天在家轻轻松松就能整出一餐美味！小编最爱吃的糖醋里脊、回锅肉、干煸四季豆全都有，还有青花椒砂锅鱼、杏鲍菇嫩滑牛仔粒等平时只能在饭店才能吃到的美味；此外，连阿里 “88VIP”会员专享的爆款产品，由新西兰牧场新鲜空运的纽仕兰原装进口巴氏鲜奶，都能在《鲜东方》买到。上次88节没抢到，现在不用“办卡”还能享受更优惠的价格——只要订购任意栏目产品，就可以79元加购两瓶1L装纽仕兰鲜奶。

福利还远不止这些，9月22日，《鲜东方》开播当日，首单幸运顾客将多赠一份新鲜水果与一箱纽仕兰牛奶；同时，9月22日至9月28日、10月1日至10月5日两个时段内下单还能立减10元。中秋国庆，小编就可以在家大宴宾客，还可以给爸妈亲手做顿大餐啦！