权威解答！广深港高铁购票那些事

中国铁路
今天8点
广深港高铁车票开售
怎样GET一张广深港高铁车票呢
购票需要注意什么
权威解答来啦~
1. 人民币、港币都能买票
2. 购买跨境高铁车票有这些渠道
内地：12306网站、电话订票（86-发站所在城市的区号-95105105）、车站售票窗口、内地代售点（含在香港设置的代售点，下同）、自动售（取）票机等。
香港：港铁公司购票网站、电话购票热线（852-2120 0888）、香港西九龙站售票窗口、自动售（取）票机及港铁公司代售点等。
3. 车票预售期为28天至30天
通过网站购票、电话订票预售期为30天（含当天），其他购票方式预售期为28天（含当天）。调整预售期时，铁路运输企业会提前公告。
4. 香港籍学生可购买跨境学生票
按照既有规定，在内地大专院校就读，没有工资收入的香港籍学生，凭附有加盖院校公章的减价优待证的学生证和火车票学生优惠卡（新生凭录取通知书，毕业生凭学校书面证明可购买一次学生票），可购买家庭至学校所在地（实习地点）至边境站的学生票。广深港高铁开通后，可延伸到西九龙站。
5. 1.2米以下的儿童免票
按照既有规定，身高1.2—1.5米的未成年人可以购买儿童票。每一名持票成年人旅客可免费携带一名身高不足1.2米且不单独占用席位的未成年人乘车，超过一名时，超过人员应购买儿童票。
儿童票按照相应座席公布票价的50%计算。但免费乘车的未成年人单独使用席位时，应购买儿童票。
6. 内地残疾军人可享受军残优惠
跨境旅客购买残疾军人车票与现行内地铁路规定一致。即：持有中华人民共和国有关部门颁发的《中华人民共和国残疾军人证》或《中华人民共和国伤残人民警察证》人员可购买残疾军人减价（特惠）车票。
残疾军人减价（特惠）票按照相应席别公布票价的50%计算。
7. 在香港西九龙站能购买到发站都在内地的高铁车票
旅客在香港西九龙站可以通过中铁（香港）公司设在西九龙站的5个售票窗口，购买跨境高铁车票（即发站或到站必须是西九龙站）和到发站都在内地的铁路车票，购买内地车票时，收取售票服务费。
票价在200港币以下的，每张服务费10港币；票价在200至300港币之间的，每张服务费20港币；票价在300港币以上的，每张服务费30港币。
在香港西九龙站港铁公司售票窗口，仅可以购买跨境高铁车票。
8. 跨境高铁车票也能改签
跨境旅客改签往返内地香港的高铁车票，在车票预售期内且有运输能力的前提下，旅客仅可办理一次变更乘车日期、车次、席别的改签手续。改签后的车票不得退票。旅客未改签提前或延后乘车按无票处理。
办理改签应不晚于票面指定的日期、车次开车前30分钟，但发站为香港西九龙站的车票应不晚于60分钟。
跨境旅客列车不办理至香港西九龙站的越站，旅客自行越站乘车至香港西九龙站，由香港西九龙站按无票处理。
9. 跨境高铁列车退票提示
旅客办理退票应不晚于票面指定的日期、车次开车前30分钟，但发站为香港西九龙站的车票应不晚于60分钟。
通过12306网站购票且未取票的旅客，可自行登录12306网站或内地车站指定窗口办理退票。
旅客使用现金方式购买的车票，可在内地车站售票窗口、香港西九龙站售票窗口办理退票。其中通过港铁公司代售点购票且未取票的，还可到原代售点办理退票。
在内地使用非现金方式购买的车票，仅限在内地办理退票；在香港使用非现金方式购买的车票，仅限在香港办理退票。
10. 这些证件都能购买跨境高铁车票
跨境高铁车票实行实名制购买，可使用的有效身份证件有：中华人民共和国居民身份证（在内地还可以使用港澳台居民居住证、外国人永久居留证）、港澳居民来往内地通行证、中华人民共和国往来港澳通行证、台湾居民来往大陆通行证、符合中华人民共和国规定可使用的有效护照、前往港澳通行证（仅限于内地购票渠道购买内地车站至香港西九龙站车票时使用）和上述证件发证机构发放的临时身份证明。
温馨提示
内地小伙伴乘坐广深港高铁到香港
请您带好中华人民共和国往来港澳通行证
编辑：杨静
（网站首页图：新华社图片）