权威解答！广深港高铁购票那些事

旅客在香港西九龙站可以通过中铁（香港）公司设在西九龙站的5个售票窗口，购买跨境高铁车票（即发站或到站必须是西九龙站）和到发站都在内地的铁路车票，购买内地车票时，收取售票服务费。

票价在200港币以下的，每张服务费10港币；票价在200至300港币之间的，每张服务费20港币；票价在300港币以上的，每张服务费30港币。

在香港西九龙站港铁公司售票窗口，仅可以购买跨境高铁车票。