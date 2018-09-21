合力构建清朗网络空间 呵护年轻一代健康成长

来源： 华龙网

2018年国家网络安全宣传周在成都开幕。本届宣传周以“网络安全为人民 网络安全靠人民”为主题，来自国内外的专家学者就个人信息保护、推进关键信息基础设施保护等展开研讨，一批贴近百姓日常生活的网络安全产品在博览会上亮相。宣传周期间，还将开展校园日、金融日等主题日和网络安全进社区活动，提升全社会网络安全意识和防护技能。

青少年是祖国的花朵、明天的希望。有什么样的青少年，就会有什么样的未来。在“互联网+”的时代背景下，如今的青少年是伴随着网络成长的一代，较之以往更有条件、更有机会、更有能力接触网络已经成为网络空间最为活跃的一个重点人群。第42次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告指出，截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿，报告称，我国网民以青少年、青年和中年群体为主。截至今年6月，10岁至39岁群体占总体网民的70.8％。其中20岁至29岁年龄段的网民占比最高，达27.9％。

在一个互联网与日常生活深度连接的信息社会，当代青少年一出生就置身于互联网浪潮中，在他们的成长过程中，互联网是他们“放眼看世界”的必经桥梁。但放眼现实，网络空间也绝非一方净土，仍然充斥着大量赌场博彩、色情、暴力等不良信息，一直是威胁网络安全的“毒瘤”。譬如，一些网站会自动弹出一些色情、博彩广告，此类信息对于正在成长中的青少年危害更为严重，影响着其价值观和人生观的塑造。面对缺乏安全防护知识和安全意识的青少年，网络的负面影响和危害，正在显露无疑。显然，如何防范网络中的潜在风险，构建清朗网络空间，成为护航青少年健康上网的关键。

呵护年轻一代的健康成长，就是呵护国家和民族的未来。当前,网络空间已成为亿万民众共同的家园,更是青少年成长的沃土,如何将一方沃土培育好,真正地帮助青少年成长成才,这不仅仅是有关部门的责任,更是每一位网民应尽的义务和责任。据悉，网络安全宣传周期间将办6个主题日活动，其中青少年日活动将举办网络安全绘画作品展、网络安全微课展播、网络安全体验活动，组织全国青少年网络安全微倡议接力活动，开展青少年网络安全知识线上互动答题、短视频征集等活动，凡此种种旨在为广大的青少年提供更加丰富、可互动、可触摸的网络安全教育课堂，有效传播网络安全知识，帮助他们亲身体验网络安全内容，切实提升网络安全意识。同时指导老师、家长对孩子进行网络安全教育，引起全社会对青少年网络安全教育的高度重视。

守护青少年网络安全，有赖于全社会的共同努力。相关职能部门要推动网络安全知识进校园、进课堂、进教材、进头脑，开展课程教育、技能培训、安全竞赛、公益活动，使孩子们从具备扎实的网络安全知识技能。此外要依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，做强网上正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，营造正能量充沛、主旋律高昂的网络空间。最后，每一个社会大众要以身作则，自觉争做“四有好网民”，通过言传身教影响和带动他们，让青少年学有榜样、做有参照。如此，才能赢在未来，培养和造就一大批优秀合格的网络强国的建设者和接班人，筑牢网络强国坚实支撑。

文/罗建华

（网站首页图：晨报资料图片）