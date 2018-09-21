筑牢网络安全防护网要画好“同心圆”

四川在线－天府评论

作者：贾合祥 投稿邮箱：scolpl@163.com

9月19日清晨，细雨。成都世纪城国际会议中心水晶厅里，一块蓝色巨幕亮起，“2018年国家网络安全宣传周开幕式”的大字分外亮眼。屏幕上，会议名称被包裹在点、线交织的同心圆上。无数的圆点就像围绕着地球旋转的卫星，彼此间被一条条直线连接。（2018-09-20 四川日报）

2018年国家网络安全宣传周开幕式，极具创意，最让人震撼的当属会议大厅大屏幕上那个“同心圆”，含义深刻，令人启发。其实，我们所说的网络安全，正是这样一个圆。“圆心”即网络安全，“圆点”乃网民，而连接圆点与圆心的“线”就是网络安全运营管理者，三者密切相关，只有同心同力，形成一个牢靠的、具有强大吸引力和向心力的“同心圆”，网络安全才有保障。

现在诸多网络安全问题，根本就是缺少一个“同心圆”、一张密织的安全防护网，使得问题防不胜防，网络安全管理虽然喊破了嗓子，但一些涉网单位包括网络生产运营商，却我行我素，对于很多网民来说，在互联网这张硕大的网上，则是处于一种游离状态，无所适从，很迷失。所以说，维护网络安全，全社会都必须积极担当，形成和筑牢一个“同心圆”，走出一条全民参与之路。

对于国家管理而言，必须明确一个“圆心”。就是要把网络安全放在国家安全、社会发展的重要位置，将网络安全主动权牢牢握在手中。要深入贯彻落实《网络安全法》，坚持网络安全战略，进一步建立和不断完善关键信息基础设施保护制度，坚持依法治网，把提高全民网络安全意识、培养网络安全人才作为基础工程，广泛开展网络安全知识宣传教育和技能培训。要把关键信息基础设施保护作为重中之重，把加强数据安全和个人信息保护作为关键任务，切实维护公民、法人和其他组织的合法权益，严厉打击网络犯罪。

对于网络生产运营管理单位而言，必须发挥好“连线”作用。就是强化责任担当，创造良好的网络运行环境。事实上，数据泄密是多方共同参与的结果，大数据时代，不法者对于数据的渴求度极高，用户的隐私和信息已成为“商品”在地下贩卖，形成了灰色产业链。对此，特别是相关企业有不可推卸的责任，被动地应对监管，甚至误导网民的网络行为，这些企业往往大量索取和存储个人信息，提高了信息泄露的可能性。因此，网络生产运营相关企业，必须以对国家安全和网络为民高度负责的精神，进行网络运营管理活动，讲究经济利益，更要讲究网络安全社会效益和道德良心。

对于网民而言，必须注重自己的“圆点”作用。网络安全依靠作为每一个“圆点”的网民最小之“我”来共同维护，形成磅礴的力量。无数“圆点”紧紧围绕一个“圆心”飞转，形成一个强大的“同心圆”，便形成了一个全方位、无懈可击的安全防护网。每个网民贵在强化“网络有我”的意识，要认识到网络安全人人有责，每一个“我”都是磅礴力量的组成部分。要求每个网民，关键是要树立网络法制意识，做守法网民、文明网民，努力提高自己的网络素养，加强网络安全知识学习，提高网络安全防护能力，在维护好自我安全的同时，维护好国家、社会整体的网络安全。

总之，筑牢网络安全防护网，绝不是一个单位、部门，或一个、几个网民可为，而需要全社会的同心同德、同力而为，共同画好网络安全的“同心圆”，这也是一个健康的网络社会的具体体现。（作者系四川在线特约网评员）