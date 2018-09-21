让丰收的喜悦充盈每一张笑脸

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经党中央批准、国务院批复，自2018年起，每年农历秋分被设立为“中国农民丰收节”。这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，对广大农民的深切关怀，这是一件具有历史意义的要事，是一件极具里程碑意义的大事，更是一件蕴涵着人民情怀的好事。自此，勤劳勇敢的9亿中国农民有了属于自己的节日！让我们为五谷丰登欢呼，为国泰民安自豪！

改革激情浩荡，历史滚滚向前。今天，全国各族各地，在以习近平同志为核心的党中央的领导下，正铆足干劲，向着“两个一百年”的奋斗目标阔步迈进，在这改革开放四十周年、脱贫攻坚关键时期、全面建成小康社会的决胜阶段、实施乡村振兴战略的开局之年，国家设立“中国农民丰收节”，既是顺应新时代的新要求、新期待，也将极大调动起亿万农民的积极性、主动性、创造性，提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，汇聚起脱贫攻坚、全面建成小康社会、实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的磅礴力量。

设立“中国农民丰收节”，是对“三农”工作的高度重视。我国作为一个农业大国，“三农”问题关系到国民素质、经济发展，关系到社会稳定、国家富强、民族复兴。设立“中国农民丰收节”，能够进一步强化“三农”工作在党和国家工作中的重中之重的地位，引起各个方面对于农业、农村、农民的关注和重视，营造重农强农的浓厚氛围，凝聚爱农支农的强大力量，推动乡村振兴战略实施，树立起农业农村加快发展的强大信心。

设立“中国农民丰收节”，能够提升亿万农民的荣誉感、幸福感，在精神层面增强亿万农民振兴乡村的热情和信心。农民是农业农村发展的主体，也是实施乡村振兴战略的主体。推进乡村振兴，是为了农民，也要依靠农民。设立“中国农民丰收节”，给农民一个属于自己的节日，让农民在庆祝节日中感受重视、找到乐趣、彰显价值，既可以增强广大农民扎根大地、振兴乡村建设的热情和信心，也能够展示新时代新农民的精神风貌，这是对广大农民劳动价值的褒扬和肯定，也是对亿万农民劳动贡献的激励。

设立“中国农民丰收节”，能够弘扬中华农业文明，传承优秀农耕文化。我国虽是一个农业大国，但在工业化、城镇化加快推进的今天，人们对传统农耕文化的记忆也正被逐渐风化。为此，留得住乡愁，记得住乡情，就成为华夏文明的迫切工程。当前全国各地各类民俗博物馆、乡土博物馆大量涌现，像中国关东民俗博物馆、北京民俗博物馆、洛阳民俗博物馆，以及一些地方自发建起的乡村记忆博物馆、村史馆等，都是铭刻在我们身边的时代记忆。设立“中国农民丰收节”，更是为传承农耕文明树立起了一个鲜明的文化符号，可以让人们以节为媒，释放情感、传承文化、寻找归属，汇聚起人们对那座山、那片水、那块田的情感寄托，从而享受农耕文化的精神熏陶，将中华农耕文明发扬光大！

春种一粒粟，秋收万颗子。再过几天，就是我国第一个“中国农民丰收节”了，华夏同乐，民族同庆，全国各地也将举行具有浓重地方特色的庆祝活动，让我们在载歌载舞中深刻领会“丰收不会从天而降，幸福都是奋斗出来的”深刻内涵，并一同祈愿祖国风调雨顺、繁荣富强，让丰收的喜悦年年都充盈起每一张灿烂的笑脸！

文/李传营

（网站首页图：新华社图片）