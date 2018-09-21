到西部去，到基层去，奋斗才是你“最美的样子”

来源： 长城网 作者：芦静

“到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去是我毕生的追求和梦想……”河北体育学院2018级军训典礼上，刚刚从西藏工作岗位上考入中央党校学习的李鹏博回到母校对学弟学妹说。三年多的援藏时间里，李鹏博履行了自己的承诺，用“艰苦奋斗、敢于拼搏、誓争一流”的河北体育学院精神扎根边疆，谱写了一曲高原上的青春赞歌。(9月18日长城网)

李鹏博(右)与河北体育学院新生分享援藏经历。实习记者 马晨雪 摄

西藏，人间圣地，是一个人人向往的地方。但那里稀薄的空气、巨大的温差和强烈的紫外线，却又让很多人望而止步。然而，就是有这样一群人，怀揣着支援西部的梦想，毅然决然地踏上了进藏的列车，为西部基层的工作助力。

也许曾经对这个神奇的地方怀揣过无限的遐想，当强烈的高原反应到来，加之没有自来水、没有暖气、电压不稳等艰苦的生活条件，你是否会动摇退缩？“那时候我一直告诫自己，既然选择了这里，我就要坚持下去，让我的梦想在这里实现”，河北90后女孩李鹏博的话语坚定而有力，让人不由得佩服她的勇气和决心。

基层是大有作为的舞台，既然选择了这里，就要珍惜。这个90后女孩的理想信念在知与行的过程变得更加坚定，而责任和担当也让她变得更加从容和成熟。“我已经深深爱上了那片土地，研究生毕业后，我还会回到那里，用理想和信念燃烧自己的青春与热情，以奉献和付出实现自己的人生价值，在青藏高原上书写自己充实的精彩人生！”李鹏博不忘初心，怀揣信念大步向前，踏上了把藏族群众当亲人、把藏区发展当事业的壮阔之路。

李鹏博在雪域高原上。李鹏博供图

到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去，这不仅是国家的号召，也是民族的需要。自2003年国家启动大学生志愿服务西部计划以来，一批批青年学子听从党的召唤，放弃在东部优越的条件，放弃优越的生活，纷纷背起行囊，到艰苦的西部，尤其是雪域高原西藏自治区和地广人稀的新疆维吾尔自治区，选择了一条热爱并愿意为之奋斗的道路。他们在那里挥洒青春汗水，用奉献和担当诠释着奋斗的意义，为西部地区经济社会发展作出了不可磨灭的贡献。

环境艰苦、工作辛苦、生活清苦，没有坚定的理想信念，没有无私奉献的精神，没有百折不挠的勇气，或许只剩下心酸、艰辛和疲惫。而这就是那些西部计划志愿者的伟大及过人之处。他们在全国最艰苦、最落后的地区，也是祖国最需要的地方，在激情奋斗中绽放着青春光芒，无怨无悔，鞠躬尽瘁。

人的一生有很多种选择，选择西部计划，就意味着要接受身体和意志的双重挑战。如今，一批批如李鹏博一般的志愿者们，用青春和汗水谱写着最美年华，这是时代的责任更是青春的记忆。怀着一颗赤诚之心，践行伟大的家国情怀，做新时代的奋斗者，这大概就是当代青年学子最美的样子。(芦静)