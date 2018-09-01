【为了民族复兴·英雄烈士谱】 李翔梧：“为了苏维埃，你们勇敢地前进吧”

2018年09月21日



据新华社郑州9月20日电 （记者牛少杰）“每年开学季，我们都会组织学生走进纪念馆，告诉孩子们出自我们家乡的英雄李翔梧是怎样走上革命道路并为之努力奋斗的。”河南省洛宁县底张乡翔梧小学校长韦贝克说。

李翔梧，1907年8月生，河南省洛宁县人。1921年，考入洛阳河南省立第四师范，1923年转入开封河南省立第一师范，1924年加入中国社会主义青年团，次年加入中国共产党。1925年秋，李翔梧奉党组织派遣到苏联莫斯科中山大学学习。1928年，经曹靖华夫妇介绍，他与莫斯科中山大学学生、共产党员刘志敏结婚。

1929年秋天，李翔梧夫妇回国，在上海做党的地下工作。1929年，李翔梧作为介绍人之一，发展国民党西北军25师参谋长张克侠为特别党员。1930年4月，李翔梧奉党中央委派到安庆巡视党的工作。他针对安庆地区党组织存在的问题提出了解决办法，及时纠正了安庆地区某些党组织领导人存在的右倾和“左”倾盲动倾向。

1931年夏，李翔梧奉命到中央苏区工作。相继担任红5军团40师政委，13军政治部主任，14军政委，红军总政治部敌工部长、宣传部长等职，参加了中央革命根据地的第三至第五次反“围剿”战斗。

1934年10月，中央红军主力长征时，李翔梧留在中央苏区坚持斗争，任中央军区政治部宣传部部长。他起草了《中共中央给中央分局训令的讨论提纲》《巩固我们的部队》等文件，指导留守部队坚持斗争。

1935年3月，部队在江西会昌的天门嶂被敌人包围。突围中，李翔梧身负重伤，仍坚持留下来掩护部队突围，“同志们，不要管我了，为了苏维埃，你们勇敢地前进吧，中国革命一定会胜利的！”战斗中，李翔梧壮烈牺牲，时年28岁。

为纪念英雄李翔梧，李翔梧家乡的中高村小学于1985年改名为翔梧小学，并于2017年在翔梧小学旧址之上建成了底张革命老区纪念馆，展现李翔梧等多位革命先烈的丰功伟绩。

据了解，纪念馆在开展爱国主义教育及廉政教育方面发挥了重要作用，今年来此参观学习的人数已超过1万人次。

《 人民日报 》（ 2018年09月21日 14 版）