告诉你一个好消息-阳澄湖大闸蟹昨天开捕-今年是近年来长势、收获最好年份，还不涨价

晨报记者 谢克伟

昨天10时45分左右，随着开捕指令的发出，20多艘捕捞船泛舟阳澄湖上，全面开始今年阳澄湖大闸蟹捕捞。中午时分，捕捞船满载而归，天猫、京东、苏宁等电商随即通过顺丰等快递将活蹦乱跳的大闸蟹发往各地……

昨天是一年一度的阳澄湖大闸蟹开捕日，开捕仪式在大闸蟹名城巴城举行，参加仪式的无论是养殖户还是供应商脸上都写满了无限喜悦。今年阳澄湖大闸蟹个头大、产量增、价格稳，是近年来长势、收获最好年份。

今年产量比去年增10%

苏州阳澄湖大闸蟹行业协会透露，今年阳澄湖大闸蟹的养殖面积维持在1.6万亩，与去年持平，比前年减少一半。今年的产量预计超过去年，即超过1500吨。“苏州湖八鲜”、“阳澄湖第一篓”、“万金水产”、“雨淋商城”等养殖户和蟹商称，今年阳澄湖大闸蟹产量将比去年增加10%左右。“今年气候非常帮忙，气温不高不低适合大闸蟹养殖，今年台风对阳澄湖的影响也很小。可以说是近两年阳澄湖大闸蟹长势、收获最好的年份。”

在湖滨中路上开蟹庄和农家乐已有20多年的张田根是阳澄湖最老一代养蟹人。他介绍说，这两年出现极端高温的年份相当多，20多年来像今年这样天气帮忙的情况不多，今年大闸蟹长势确实不错。每年开捕前，张田根都会对养殖的大闸蟹进行秤重比较，今年开捕前捕捞上来的公蟹平均较去年增重2至3钱，母蟹平均增重1至2钱。

除了“老天爷”帮忙，今年阳澄湖大闸蟹增产的另外一个重要原因是超过8成的阳澄湖养殖户都使用了增氧等设施。大闸蟹生长需要足够的氧气，但七八月份的天气常常会遇到低气压和缺氧等情况，会直接影响大闸蟹的生长。如果高温季节严重缺氧，大闸蟹很容易死亡。使用了增氧设施，不但可以提高大闸蟹的成活率，而且可以增加产量。

蟹价未上涨，与去年持平

昨天开捕后，阳澄湖养殖户直供给客户的蟹价是：2-2.5两母、3-3.5两公一对售价在90元左右，3两母、4两公一对的售价是160-180元，4两母、4.5两公一对售价在240-260元。该售价与去年开捕当天的售价基本持平。苏州湖八鲜生态农业发展有限公司、阳澄湖镇万金水产养殖专业合作社等养殖户称，今年开捕后上市的大闸蟹价格保持去年水平。至于不涨价的原因，养殖户称，阳澄湖大闸蟹养殖数量有限，而有限数量的大闸蟹一般都供应老客户，老客户来消费，认的就是招牌和信誉。

“除非逼不得已，我们一般情况不涨价。即便涨价，也会向老客户们细说原因。”

阳澄湖大闸蟹开捕之后，接下来就是中秋和国庆两大节日。不少养殖户表示，今年中秋和国庆相距一周时间，不像去年两节都集中在一起，今年虽然对于蟹农和电商而言可以增加更多销售机会，但中秋上市的蟹多数还未长足，蟹肉蟹黄蟹膏的肥满度和口感都不如国庆蟹，因此，蟹农和蟹商纷纷表示他们会把销售的重头放在国庆节期间。养殖户和销售商们预测，今年中秋消费量只占两节消费总量二至三成，消费的大头在国庆。

张田根今年在他的农家乐后院里放置了12个养殖池，这些蟹池是为中秋和国庆期间来巴城的游客、消费者和客户拿蟹准备的。蟹池用于分门别类摆放不同规格的大闸蟹。每到中秋国庆，游客、消费者往往会突然来店消费和拿蟹，因此除了预定数之外，每年的中秋要多捕300斤左右的大闸蟹，国庆期间每天多捕500至800斤大闸蟹。今年张田根预估国庆节开头几天来店里消费的人数会增加，中秋期间来消费和拿蟹的客户与往年差不多，因此他已经吩咐下去，国庆期间多捕的数量增至1000斤左右。

【温馨提醒】

防伪换新扣 扎蟹用棉绳

在昨天的开捕仪式上，阳澄湖大闸蟹再次更换“防伪戒指”。据悉，今年的阳澄湖大闸蟹“防伪戒指”依然由苏州市阳澄湖大闸蟹地理标志产品保护委员会办公室统一制作。苏州相关部门表示，今年正规阳澄湖大闸蟹销售公司或专卖店，均由苏州市阳澄湖大闸蟹地理标志产品保护委员会办公室授权核准，苏州市质检部门网上公示，同时要求授权门店内悬挂保护办每年颁发的带有销售标志统一编号的牌匾，消费者可以在官网上查询到门店的相关信息。

仔细观察 “防伪戒指”发现，今年阳澄湖大闸蟹采用的新款“戒指”锁扣颜色有所改变，“戒指”一旦被锁住正常情况无法再打开。如果揭开戒指上防伪标识背面的中心小圆，就能找到12位的防伪数字。同时，消费者可以通过拨打阳澄湖大闸蟹专用查询号95105581查询真伪，也可以通过公布的短信平台进行鉴别。

往年不少养殖户、销售商用重量30克左右的绳子捆扎大闸蟹，绳子的重量都算在蟹价上，导致蟹价一下子上涨了几十元。今年，苏州相关部门要求养殖户统一用纯白色棉绳捆扎大闸蟹，纯白色棉绳的重量为3克，这样既卫生又杜绝了用粗绳捆扎增加大闸蟹重量的可能。不过，在开捕现场发现，今年不少阳澄湖养殖户采用的是更高档的泰国香草捆扎大闸蟹。因为泰国香草重量轻、安全且香味浓郁，用它捆扎并下锅蒸煮，不仅增香还能去大闸蟹的腥味。