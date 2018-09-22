教给你一道好菜肴-获奖狮子头自己也能烧-今天第一道菜鮰鱼狮子头炖蚌肉，获2018海派农家菜奖

晨报记者 谢克伟

鮰鱼狮子头炖蚌肉、养生仙居豆腐砵、笋干焖佘山老鹅……看了这些菜简直让人直流口水！

在刚刚举办的2018海派农家菜大擂台上，这些菜从220多道菜肴中脱颖而出，获得经典农家菜奖。有没有想过把这些菜搬回家，中秋团圆宴上DIY一把？

晨报记者在中秋小长假前向大厨们现场取经，手把手教你烧菜，还独家获得了烧菜秘籍！

从今天起，连续三天，每天推出一道获得经典农家菜奖的农家菜！今天推出的第一道菜是由联怡琵琶园制作的鮰鱼狮子头炖蚌肉。

家里制作这道菜时，主料要准备肉糜、虾仁、鮰鱼、蚌肉，还要准备少量青菜芯，以及鸡汤和味精、盐、胡椒粉等调料。

制作时，先要把虾仁、鮰鱼切成很小的丁，与肉糜搅拌后，用手使劲搅拌和摔打，这样，做出的狮子头才不会散掉，吃起来才有韧劲。在搅拌时需要加少许盐、味精和胡椒粉。

大约搅拌和摔打10多分钟后，用手把混合的肉糜、虾仁、鮰鱼泥做成直径大概四五厘米的狮子头。这时，鸡汤已经烧开，把狮子头放入鸡汤用文火煨20-30分钟，狮子头就可以出锅装盘了。

狮子头装盘时要放入一起煮的鸡汤，并用切丝的蚌肉围边（蚌肉先要在鸡汤里煮熟），还要用事先雕琢并在鸡汤里煮过的小青菜点缀。如此，蔬菜肉禽鱼虾海鲜都有了，吃起来真的是 “一锅端”了。

联怡琵琶园厨师长刘震还透露一个诀窍：在将混合泥做成狮子头前，最好放点山药，这样做出的狮子头既有韧劲还有点松松的感觉，口感会特别的好。

准备食材

主料：肉糜、虾仁、鮰鱼、蚌肉、青菜芯

辅料：鸡汤

调料：味精、盐、胡椒粉等