学校发的月饼疑过期逾一年-宝山区市场监管局介入调查，涉事月饼正召回 区教育局：涉校学生身体均无异样，调查正进行

晨报首席记者 张益维

9月20日，宝山几家幼儿园的学生家长偶然发现，学校发给孩子们的月饼竟然过期快一年了。月饼的包装袋上，生产日期赫然写着2017年9月17日。家长们说，该月饼是幼儿园统一发的。这是怎么回事？有幼儿园解释称，月饼并没有过期，只是生产日期印刷错误。

记者了解到，流入市场的疑似过期月饼总量约340份。目前，宝山区市场监管局已介入调查，该批次月饼正在召回，涉事企业的生产区域已被查封。

学生所发月饼产于去年

王女士的孩子在宝山区保利叶都幼儿园某班。出于对孩子食品的习惯性重视，王女士当天拿过孩子带回家的月饼，看了看生产厂家和生产日期，这一看，可把王女士吓一跳：“简易包装的塑料袋上，贴着产品信息，生产日期竟然是2017年9月17日。而月饼的保质期只有45天。”

随后，王女士跟其他家长进行了沟通，有些家长说已经吃掉了，有些家长也表示有相同的情况。幼儿园方面表示，可能是厂家把日期印错了，月饼是没有问题的。

记者了解到，目前，宝山区的杨波幼儿园这两天发的月饼，也出现类似情况。有家长告诉记者，“9月19日，老师发给孩子每人两块月饼，有人拿到了过期的，有人拿到了没生产日期的。这样的月饼竟然堂而皇之的进入幼儿园，发给孩子们吃，太不负责任了！”

家长所说的过期月饼，均为重量为80克的广式豆沙月饼。记者看到，包装袋的正面写着“中秋快乐”，有小字标明系“宝教配送”。在月饼包装袋的后面，贴纸注明了生产厂家是“上海应然食品有限公司”，生产日期赫然写着：2017年9月17日。

据宝山区的一些学生家长透露，孩子们拿到的月饼并非都来自同一个厂家。以一所中学发给学生的月饼为例，他们拿到的月饼正面包装是一样的，但是产品规格和厂家不同。该厂家的月饼未被爆出有过期现象。

生产企业6月曾被处理过

在一份杨波幼儿园发给学生家长的通知中，记者看到这样的说明：“宝教配送中心”是长期服务于宝山区中小学幼儿园营养膳食工作的统一配送单位。宝教配送中心从厂家得到的消息是“标贴生产日期印刷错误”，“产品本身没有问题”。不过，这样的说法未被“宝教配送中心”证实。

记者了解到，所谓“宝教配送中心”，全名叫上海宝山宝教配送服务有限公司，成立于2011年，有两名股东，分别是浦晓芳和朱洁慧，从事食堂、餐饮业原来配送；保洁服务。注册资本为100万元。

昨日下午4时许，晨报记者来到“宝教配送中心”，尝试了向企业解情况。在现场记者看到，该公司多个办公室大门紧锁，仅有财务科的两名工作人员还在上班。这两名工作人员说，该公司的主要负责人均已下班，该公司下班时间为每天下午四点。目前没有人能够回应有关月饼过期的相关问题，如果记者需要采访，可以等到中秋节假期后。

当记者询问为何疑似过期月饼上标有“宝教配送”四个字时，这两名工作人员强调，“月饼不是我们生产的，也不是我们配送的，我们只是委托了这家企业。月饼上的不是商标。”然而，当记者进一步追问“宝教配送中心”与上海应然食品有限公司的关系时，两名工作人员表示拒绝做进一步解释。他们强调，自己是以个人名义拒绝采访的。

记者还发现，疑似过期月饼的生产商——上海应然食品有限公司，今年6月份刚刚被有关部门处罚过。处罚事由是“食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求；生产经营标签、说明书不符合法律法规制定的食品、食品添加剂”。处罚类型为“罚款”。昨日中午，上海应然食品有限公司的工作人员，同样以主要负责人不在为由，拒绝了记者的采访。

宝山区教育局：

涉事食品由某企业自主安排并配送

昨晚，宝山区教育局在其官网上发布消息：9月20日，区教育局接个别幼儿园学生家长投诉，称“学校发给学生的月饼疑似过期”。区市场监管局接报后即予以立案调查，依法查封涉事食品生产企业，责令其召回涉事食品，并实施抽样检验。据生产企业负责人称，涉事食品系标签印制错误。经初步核查，涉事食品由某民营企业自主安排并配送，其与涉事幼儿园签订有市场化菜品配送协议。目前，涉校学生身体均无异样，相关调查工作正在进行中。