路面塌陷，出租车躲避不及翻入坑中-事发云岭西路真北路附近，疑水管破裂致塌方 过路司机和居民及时救出的哥

晨报记者 吴艺璇

昨日2时30分许，普陀区云岭西路真北路附近一处路面塌陷，造成途经此处的一辆强生出租车陷入，所幸车上无乘客，公安民警迅速到场处置。据了解，事故车辆驾驶员被过路群众救出并送医治疗，无生命危险。截至昨日上午11时许，事故车辆已被吊离，相关部门已到场开展后续处置工作。

塌方面积达10多平方米

昨日凌晨2时30分许，一声巨响将普陀区云岭西路路边居民惊醒。住在这里的租客出门一看，塌陷的大坑里“躺”着一辆出租车，当时车旁已经有人在救援，几位居民也跟着上去帮忙。随后，警方迅速到场处置。大约凌晨3时许，出租车司机前往普陀区中心医院就医，并无生命危险。

上午11时许，事故车辆已被吊离，交警、市政、各管线单位在现场排查。记者看到，当日塌方的面积达到10多平方米，地下一根铁质水管疑似漏水，现场施工人员正在封补缺口。记者从现场工作人员处了解到，可能是因为铺设在道路下方的水管破裂，水流将路面下方泥土冲散导致路面塌方。

从掀开的路面可以看出，云岭西路被铺上一层柏油路，附近居民回忆，这条路以前一直是坑坑洼洼的，新的沥青在近半年前刚铺设好。

“没来得及谢救我的司机”

昨日13时，在普陀区中心医院外科急诊室的住院病房内，记者见到了受伤的出租车司机李先生。经过一夜的折腾，50多岁的老李已经近30个小时没合眼了。老李腰椎第二第三节有横突骨折，全身多处软骨挫伤。

20日早晨6时老李便就出门载客，昨日凌晨一点多，他在真北路上的强生加油站给车子加满油，准备回家和同小区的出租车司机换班。“当时我跟着前面的两辆车走，他们都过去了，忽然间我就感觉好像地震了，哐！脑子一片空白。”

老李随着车子往右侧倾倒，突然陷入塌方的坑中，身上束着安全带，他感觉自己的身子被一股很大的力气拖了一下，被重重地固定在车里。幸亏是安全带产生的这股劲，救了老李一命：“幸好系着安全带，我当时脚下朝着挡风玻璃，头已经紧贴着车顶。”等老李缓过神来，车里已经进了不少水。

“你自己能把车门打开吗？”路面上的两位男司机把老李从朦胧的状态中叫醒，他费了好大劲把门锁打开，两位男司机和闻声赶来的居民用力将驾驶座车门拉开，再把困在车里的老李拖了出来。

老李从车里被救出后，隐约发现，救他的前车司机的手指出了不少血，“我听他笑了跟我说，你看你都没出这么多血。”

躺在医院里的老李说，当时因为围观的人越来越多，到场处置的民警为了不让道路拥挤，便让前面两位救援的好心司机先开车离开了。“没来得及感谢这两位私家车司机，真的很感谢。”