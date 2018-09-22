上海公安严打各类侵权犯罪-去年以来共破获侵权类案件近300起

晨报记者 吴艺璇 通讯员 忻文轲

近年来，上海公安机关站在建设科创中心、“一带一路”桥头堡和知识产权引领型强市的护航者高度，按照公安部统一部署，针对各类侵权售假犯罪呈现网络化、国际化、隐蔽化、职业化趋势特点，充分运用信息科技，严打各类侵权售假犯罪，取得初步成效。2017年以来，全市公安机关共破获侵权类案件近300起，抓获犯罪嫌疑人500余人。

昨天，上海警方披露了多起前期破获的侵权售假案件。警方表示，全市公安经侦部门始终将人民群众切身利益置于首位，严打各类涉及民生的案件，逐步提升广大市民群众的安全感、满意度和获得感。

冒用品牌滤芯网上销售

近期，青浦公安分局经侦支队接报：某知名净水器滤芯品牌权利人在开展市场巡查过程中，发现某网店冒用该公司品牌商标销售该公司品牌产品。警方接报后，立即对该网店进行调查。经查，犯罪嫌疑人黄某、庞某、袁某原系某水处理设备公司员工，后各自创办水处理设备公司销售自创品牌的净水器滤芯。因自创品牌的净水器滤芯销量不佳，3人合谋后决定开设网店销售假冒知名品牌的净水器滤芯。3人合伙租了位于青浦区嘉松中路的某厂房作为仓库，由袁某负责从外地低价购入假冒品牌的净水器滤芯，在网上进行销售。

8月14日，民警在厂房内一举抓获犯罪嫌疑人黄某、庞某、袁某，当场查获各类假冒知名品牌净水器滤芯700余支。到案后，黄某、庞某、袁某均对犯罪事实供认不讳。经查，2017年1月至今，该网店累计销售额超过50万元。目前，3人已被警方刑拘。

假冒品牌白糖案值200万

虹口公安分局经侦支队在工作中发现某农贸市场内部分摊位有销售假冒某品牌白糖的嫌疑，随即开展调查。经过缜密侦查，今年6月，警方在本市宝山区成功捣毁犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人王某等13人，现场缴获假冒某品牌白糖4吨、假冒某品牌白糖包装袋3000余个、制假用塑封机4台，涉案金额200余万元。

经查，自2017年1月起，犯罪嫌疑人王某从刘某、高某处购买假冒品牌白糖包装袋后，自行购置杂牌白糖加工灌装，并加价销售给张某等部分农贸市场内的个体商户，从中牟利。目前，犯罪嫌疑人王某等人已被检察机关批准逮捕。

上海警方将持续对各类生产、销售假冒商品，危害民生的犯罪予以严厉打击。市民如购买到疑似假冒品牌产品，请积极向警方举报。