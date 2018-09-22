美团点评香港IPO市值近4000亿港元-中国生活服务市场进入新阶段

晨报记者 苗夏丽

中国又一家超级互联网公司登陆资本市场！

9月20日上午8点半，港交所最大的交易厅，人头攒动，美团点评即将IPO。

9点30分，随着创始人王兴和外卖女骑手仇雪雪在那面定制大锣抡上重重的一槌，美团点评成功在港交所上市。这也是港交所继小米之后第二个同股不同权的上市公司。

美团点评开盘72.9港元，比69港元的发行价高出5.65%，市值近4000亿港元，超过京东，成为阿里巴巴、腾讯、百度、小米集团之后中国互联网公司在资本市场的新一级。

王兴七个感谢背后

在港交所敲锣之前，王兴发言里说了七个感谢：感谢3.4亿美团点评用户，感谢470万商户，感谢近60万骑手，感谢5万多员工及曾经付出的老员工，感谢投资人，感谢乔布斯，还有港交所。

王兴的七个感谢，背后蕴藏着怎样的意味？

美团点评创立至今八年多时间，经历百团、千团大战，O2O一拨拨企业的跌宕起伏后，构建了一个以餐饮外卖、到店及酒旅、新业务及其他三个主要业务为主的超级生活服务平台。

截至今年4月的过去12个月，在美团点评的平台上完成的交易笔数超过了69亿，交易金额达到4100亿元，为整个全国超过2800个县市、3.4亿年度交易用户和470万年度活跃商家提供了服务。

根据招股书的数据，美团点评已经是全球超大的餐饮外卖平台，2017年，餐饮外卖的交易笔数达40.90亿笔，是2016年15.85亿笔的2倍多。2018年前四个月，餐饮外卖的交易笔数是16.92亿笔。

在酒店预定方面，美团点评也已经成为全中国酒店预订量最大的平台之一。截至2018年4月的前十二个月国内酒店间夜量2.35亿。

这些数据，以及数据背后的人、商户以及移动互联网时代，成就了今天的美团点评，也是王兴感谢的重要原因。

资本市场热捧力挺

尽管资本市场处于淡季，不过香港资本市场对于美团点评的IPO很看好。在9月20日IPO前一天，资本市场暗盘交易就处于上涨状态，IPO当天也表现不俗。

此次IPO之前，5家基石投资者分配约15亿美元，占发行总规模的约三分之一。包括美团点评最大股东及战略投资人腾讯，领投4亿美元；全球长线基金之一Oppenheim er；英国著名投资基金、创始人曾经被英国女王封爵的Lansdow n；总部设于纽约的投资基金Darsana。此外还有中国诚通控股集团有限公司发起成立的重量级投资基金——结构调整基金。

当然，原来的风投机构，在长期持有美团点评之后，也一路力挺。

比如，红杉资本是美团A轮唯一投资人，同时也是大众点评唯一的A轮投资人。红杉资本合伙人沈南鹏说，王兴是少有的对野蛮生长的中国互联网格局有着清晰认知的思考者，是将思辨精神运用到企业管理中最好的企业家之一。这或许也是美团不断越过山丘，获得更大成功的原因。

高瓴资本创始人张磊在说，美团的业务扩张、开疆拓土，看似霸王枪法，大开大合，让人难以归类、无从对标，但透过纵横八方的业务逻辑，你会发现，王兴其实一直是坚持以第一性原理在思考问题，美团无不在为所切入领域提升效率。“美团这种拥有大格局价值观的企业，我们长期看好。”

IPO之后的竞争格局

美团点评正以“Food（餐饮）+Platform（平台）”为战略核心，通过吃来吸引、保留用户，再延伸至其他品类，逐渐覆盖了消费者的整个生命周期；通过一个平台支撑多品类的业务，并实现在各品类之间的交叉营销，并实现了完整的线上线下闭环，形成一个超级平台。

美团点评IPO之后，整个吃喝玩乐的生活服务市场将进入一个新的阶段。如今，美团点评在到店、外卖、酒旅和电影票四个细分市场占强势领导地位。

9月20日现场，王兴在接受采访时被问到单车业务时称，美团是一家非常有长期耐心的公司，共享单车对消费者是非常有价值的，十年前人们骑单车，十年二十年后，人们依然会骑单车。“这件事可能会比科技长远很多，不像十年前我们才开始使用智能手机，而十年后智能手机或许不再是一件重要的东西，但是十年二十年后依然会有单车。我们有信心，通过长期的努力，把共享单车做成一个有价值的东西，也是美团整体价值的一个部分。”

外卖市场目前是美团点评收入的重要部分，面对来自阿里巴巴的市场竞争，今日资本创始合伙人徐新认为，竞争是正常状态，古往今来，万亿级别的市场，一家独大不可能。两家竞争，才会不断创新，对用户和团队都很好。

美团点评IPO之后，市场竞争继续。不过，2017年年中，王兴曾谈道，很多细分领域会经历多进4、4进3、3进2的过程。除非像微信那样全国网络效应超强的业务，否则在很多领域是不会出现一家独大的。总有消费者喜欢不一样的品牌，可口可乐或是百事可乐，耐克或是阿迪。企业更不希望供应商只有一家。

对王兴而言，2018年9月20日的这场IPO，只是开始，通向“竞争新常态”的大门刚刚打开。