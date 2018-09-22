最酷机器人工博会狂秀花式操作

晨报记者 潘文 吴正彬

第二十届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）举行，各大机器人厂商纷纷携带最前沿、最新颖、最劲爆产品亮相展会，有拥有“火眼金睛”的品控机器人，又“聪明”又大力的搬运机器人，还有不少首发新品。

机器人“火眼金睛”辨瑕疵

在摩肩接踵的机器人展区，倒咖啡、装零件、搬重物……机器人“大军”正在卖力地秀着花式操作。现场，一个打着“深度学习”招牌的机器人吸引了记者的目光。只见这个机器人正用它的那只“大眼睛”，在不停地扫描着三个陶瓷小玩偶。

“这是一个用来检测产品瑕疵的机器人。比如说，这个陶瓷玩偶上有划痕，或者掉漆了，又或者变形了，这个机器人就能用它的高分辨率摄像头，快速地把这些瑕疵给检查出来。”工作人员还告诉记者，这个机器人的“火眼金睛”能够看清除比头发丝还细、并且非常浅、人眼很难一下子看出来的划痕、掉漆等，对产品质量的把控非常有帮助。

同时，工作人员也表示，仅仅凭借那只“火眼金睛”还不够，因为如果机器人没有辨识能力，即使它能看清楚非常细微的纹路，也无法判断这些纹路就是瑕疵。所以，它还要有“深度学习”的能力。只有经过深度学习，并借助辨识大量瑕疵后积累下来的“经验”，它才能真正对产品的瑕疵实现准确检测。据了解，这样的机器人目前已广泛应用于3C产品、陶瓷制品、塑料制品等产品的检测上。

聪明“搬运工”医院显身手

今年工博会上，搬运机器人成为了很多企业争相展示的一个热点。

在创新科技馆的一个展台前，一个“聪明”的搬运机器人引来了很多观众的围观。这个机器人看起来和一般的搬运机器人并没有什么区别，它究竟“聪明”在哪里呢？记者向展台的工作人员提出了这个问题。

“这个机器人是专门用在医院的。它可以与医院的电力、监控等系统联网，随时掌握医院内的各种动态，从而达到高效搬运的目的。”说着，工作人员还举了两个例子：“比如，它可以通过监控摄像头，实时了解哪条路线最通畅，从而选择最优路线。”

据了解，这个搬运机器人里配置了各种传感器，能够实现自动行进、自动避障、自动搜索路线等功能，从而为医护人员高效地搬运各种药品和仪器设备，不仅如此，必要的时候还能够为病人引路。据介绍，目前这样的搬运机器人已经在一些医院试用。

未来将有更多“黑灯工厂”

据不完全统计，在本届工博会上，全球、全国首发新品多达60余款，有58家机器人企业属于首次亮相。新松机器人展出了最新发布的HCR20复合机器人，可以24小时工作，电量耗尽后还会自动换电池。

“未来工厂”是什么样的呢？相关工作人员表示，未来工厂的自动化程度会不断提升，人只需要在工厂之外的地方监控总体情况即可。“现在有一些工厂叫‘黑灯工厂’，指的就是工厂里都是机器人在工作，不需要开灯。通过这些复合型小机器人，就可以实现这一点。目前从短时间来看，他们和人的速度是差不多的，但从长一点的时间来比较，他们无需休息，可以不间断工作。”

国际机器人联合会近期发布的《2018年世界机器人报告》显示，2017年全球的工业机器人销量高达38万台，同比增长29%。其中中国是最大买家，买下13.8万台设备，超过全年全球总销量的三分之一。

上海机器人产业领先全国

首次参加工博会的M iR机器人带来了最新的协作移动机器人，只要人一靠近，机器人就会停止移动，即使是有人突然靠近，机器也能够敏锐地识别。据介绍，这款机器人搭载了最先进的激光扫描仪和用于检测障碍物的3D相机，能够在人、车辆和其他障碍物周围自动且安全的移动。

除了能够在和人接触的过程中保证安全性，它还可以抬运500公斤的重物，使用者只需像打车一样，在操作系统中输入“起点”和“终点”，机器人便可以自主规划路线，选择最合适的路线进行搬运。

据相关负责人介绍：“机器人在一些应用场景中效率比人类高很多。随着人工智能等技术地不断发展，机器人的能力也会不断提升。目前这款机器人主要用于工业领域，但随着应用的不断推广，之后还可能会广泛应用其他行业和服务场景中。”

据了解，国际机器人“四大家族”瑞士ABB、日本发那科、日本安川电机、德国库卡悉数将中国总部设在上海；国内知名机器人企业也纷纷登陆上海，新松机器人在上海设立国际总部，彩虹鱼等企业落户临港，哈工大机器人集团在青浦布局人工智能产业园；新时达、沃迪等一批“工业机器人”企业加速成长，处于行业内领先地位。上海机器人市场规模持续扩大，已形成机器人研发、生产（整机&零部件）、系统集成、检测认证、服务应用等较为完整的产业链，总体处于全国领先水平。