美国不松口，坚持朝鲜必须“先弃核”-五角大楼希望下个月与朝方就赴朝实地搜寻更多美军遗骸作面对面商谈

胡若愚（新华社专特稿）

美国国务院发言人希瑟·诺尔特20日冷对朝鲜在《9月平壤共同宣言》中的提议，重申必须先弃核。相比国务卿迈克·蓬佩奥前一天有意恢复美朝对话的声明，这番表态显现明显的温度差。

同一天，美国总统唐纳德·特朗普发布朝鲜移交美军遗骸中两名士兵的身份。五角大楼官员说，希望下个月与朝方就赴朝实地搜寻更多美军遗骸作面对面商谈。

美国冷对朝方提议

诺尔特20日在国务院例行记者会上回应美方是否会按照朝方提议采取“相应举措”，说美方立场没有改变。

韩国总统文在寅本周早些时候访问朝鲜首都平壤，与朝鲜最高领导人金正恩举行今年第三次会晤，签署《9月平壤共同宣言》。朝方在宣言中表示，如果美国本着“6·12”朝美联合声明精神采取相应举措，朝方愿意采取永久废弃宁边核设施等进一步措施。

诺尔特说，她愿意重申，“在没有无核化的情况下，什么也不可能发生。无核化必须放在第一位”。

根据《9月平壤共同宣言》，朝方同意首先永久废弃东仓里导弹发射台和发动机试验场并允许相关国家专家参观。宣言没有提及具体哪些国家。蓬佩奥19日在一份国务院声明中表示欢迎，解读为朝方决定在美国和国际原子能机构等国际核查员见证下拆除这处导弹和核设施。

只是，在韩联社看来，诺尔特20日答记者问与蓬佩奥声明似乎有矛盾之处。

诺尔特说，允许国际原子能机构和美国核查人员参观，“只不过是一种共同的理解”。按照她的说法，这属于应有之义。任何时候拆除类似核设施都需要国际原子能机构核查员在场，这不过是“正常程序”。

邀请朝鲜两地对话

蓬佩奥19日声明，他已经邀请朝鲜外务相李勇浩下周在美国纽约出席联合国大会期间会晤，美方还邀请朝方代表尽早与美国新任对朝政策特别代表斯蒂芬·比根在奥地利首都维也纳、即国际原子能机构总部所在地会晤。

就这些会晤是否会举行，诺尔特20日说，邀请已经发出，“我们当然准备见面，如果他们能来”。

她还说，美方期待韩方下周在双边会晤中正式介绍《9月平壤共同宣言》，具体时机包括文在寅和特朗普24日出席联大期间。

朝鲜新任常驻联合国代表金星20日在纽约联合国总部向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯递交国书，正式上任。媒体记者问及李勇浩下周是否会与蓬佩奥在联大期间会晤，他没有回答。

古特雷斯20日在一场新闻发布会上说，文在寅和金正恩本周会晤的结果“积极”，只是，在他看来，“地区安全背景下，如果美朝……谈判没有就实现朝鲜半岛全面、可验证的无核化取得成功，韩朝关系也不会成功”。

拟议搜寻美军遗骸

同一天，特朗普在社交媒体“推特”上发布两名朝鲜战争阵亡美军的身份，包括姓名、家乡和所属部队。这两名士兵的遗骸由朝方7月向美方移交，美国国防部战俘及失踪军人统计署本月早些时候宣布确认他们的身份。

特朗普在“推特”上写道，两名美军士兵“回家，他们可以安息，希望他们的家人可以做个了结”。

朝鲜7月向美方移交55个装有美军遗骸的木匣。战俘及失踪军人统计署主任凯利·麦基格20日说，不清楚这些遗骸到底属于多少人，可能远不止55人。那两具遗骸之所以相对较快鉴定完毕，是因为遗骸包含带有牙齿的部分头骨，可以匹配牙科病历，以及可以匹配X光检查记录的锁骨。

麦肯基说，战俘及失踪军人统计署希望下月与朝鲜军方对话，讨论恢复在朝鲜搜寻美军遗骸的实地作业。

“我们已经经由朝鲜常驻联合国代表团联络，就恢复在朝鲜境内实地作业，邀请他们坐下来谈……”他告诉路透社记者，朝方尚未接受邀请。美联社报道，美方提议10月下旬在第三国谈判。