沪市大幅反弹 创两年半最大周涨幅

晨报记者 韩忠益

受消息面影响，昨日大盘中的大消费板块非常活跃，海欣食品、乐金健康、西安饮食、来伊份迅速涨停，午后，行业板块几乎全线上扬，大金融板块集体发力，银行、保险、券商强势领涨，不断把股指往上推高，最后沪市大涨68点，涨幅达2.5%。从周K线看，沪指本周大幅反弹4.32%，创2016年3月以来的两年半最大周涨幅。

银行资金将驰援基建

在政策助推下，地方政府专项债正全面提速。数据显示，今年8月至9月中旬，在一个半月时间内，新增专项债发行已超6000亿元。其中，9月发行已超2000亿元。

从已发行专项债来看，募集资金多用于市政建设、交通运输、保障性住房建设安居工程等基础设施建设领域。

有专家测算，全年新增专项债中预计将有数千亿“输血”基建，杠杆作用下，预计撬动的投资规模应该超过万亿。

布局干细胞治疗领域

干细胞近年来已成为生命科学领域的重要方向之一，受到全球范围的广泛关注，干细胞治疗技术和产业得以快速发展。我国也相继出台多项政策扶持，如2017年发改委发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，支持包括干细胞在内的细胞治疗产品等领域的生物产业发展；同时，随着《干细胞临床研究管理办法》和《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则》等相关政策的发布，我国干细胞行业逐步有了行业规范。

值得一提的是，国内企业大多停留在干细胞存储和提供医疗美容服务上，干细胞用于人类疾病治疗尚处于临床研究阶段。今年以来，包括九芝堂、天士力等多家上市公司布局干细胞治疗领域。

搞好股市促消费市场

近日中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》。机构认为：中国居民消费升级有望带来巨大的投资机遇。一是随着人口老龄化以及居民收入水平的提高，医疗健康的需求潜力将会进一步释放；二是“互联网+”时代以及居民精神需求增加，也会进一步提升居民对教育、文娱的消费需求；三是5G、人工智能、无人驾驶等技术变革将催生全新的交通、通信需求，且中国有望成为引领者；四是随着绿色、环保、健康的食品供应体系的建立与完善，食品消费升级也蕴藏着较大的投资机遇。

但笔者认为，股市若跌跌不休，不仅老百姓亏钱，企业也难辞困境，所以搞好股市有利于刺激消费，可谓一举多得。现在无论是医药、饮食、教育、互联网、人工智能、A I、军工、物流、新能源、农业等，只要你想得到的领域，股市里都有，所以老百姓的钱在股市里，不可能让整个市场的市净率永远处于1.7倍之下，而只要有赚钱效应，消费市场何愁起不来？所以大胆持股是现在唯一的选择。

技术上，短期K线已经彻底扭转被动局面，多头已经从被动防守转向积极进攻阶段。笔者上周发出的“今年最好的赚钱机会将来临”的判断已经兑现。