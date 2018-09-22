操盘工作室-不能苛求

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

在MSCI宣布将中国A股纳入其全球指数体系近四个月后，竞争对手富时罗素也加快了步伐。首席执行官表示最快将于本周作出是否纳A的决定，纳入比例可能超过MSCI。

“今年6月1日A股正式纳入MSCI指数，首批226只A股纳入MSCI中国指数，8月31日调整新加入10只个股。至此，236只A股合计占MSCI新兴市场指数的权重为0.75%。但是为什么从大盘表现看，股指依然十分疲软，难道这些名头很大的资金并没有全部入场，或者这些资金对大盘支撑作用也是有限的？”娇娇有点失望地问。根据富时官网，2018年9月富时罗素指数公司将再次对A股进行评估，证监会曾表示积极支持A股纳入富时罗素国际指数。

“A股如纳入富时指数，预计纳入富时指数给A股带来的短期资金流与MSCI相当，将进一步加快A股融入全球资本市场步伐。A股市场追求蓝筹股、价值股的风格将进一步强化，但面对‘跌跌不休’的市场，外资就是神仙也救不了A股，人家又不是接盘侠。A股要走强，还是得靠上上下下自己的努力，只有夯实上市公司盈利的基础，外资进入新增流动性补充，才会真正有利于改善A股市场的投资者结构。”华风道。实际上，这些年来，随着QFII、沪港通、深港通等渠道的拓宽，外资资金进入A股市场的通道得到较大程度上的扩展，但这些资金进入，并没有逆转A股态势，这里需要反思的东西实在太多。

“据统计，跟踪MSCI新兴市场指数以及ACW I指数投资的资金规模大约分别在1.9万亿和3.7万亿美元，5%A股纳入水平可能带来的增量资金金额约为175.8亿美元，折合人民币1211亿元(按1美元=6.89元人民币计算)。据MSCI预测，每一次以2.5%的因子纳入，将为A股带来110亿美元的增量资金。但外国人对A股市场的熟悉程度不高，并不充分了解A股市场的投资环境与投资氛围，而更多外资可能会有一个不断适应、不断摸索的过程，所以对外资入市的看法，原则上可以看成利好，但考虑到A股还有很多基础性问题尚待解决，对外资也不能太苛求。”高智说。凡事都要有个过程，一旦外资发现A股市场具有足够的赚钱效应，那么他们还是会很乐意参与其中，并享受股票市场增值带来的快乐。周五，大盘出现久违的长阳，希望多头能扬眉吐气一把。

下周二行情预测：整理

仓位：70%