中超领头羊今晚遭遇“苦主”长春亚泰-佩雷拉：球员要踢得更聪明

晨报记者 俞 炯

周二刚刚赢下榜首大战，坐稳中超联赛领头羊的位置，上海上港就又将在周六晚上迎来长春亚泰的挑战，这是本赛季联赛第23轮的一场比赛。对于这个对手，上港队肯定不陌生，因为在两队最近的两次交锋中，胜利者都是长春亚泰。上港队本赛季的第一场败仗，也是联赛第8轮客场1：2不敌对手。

重新在联赛积分榜上领跑，又遭遇这个“苦主”，让好不容易能够有目前这个积分的上港队不敢有丝毫松懈和怠慢。主教练佩雷拉在周五下午的赛前新闻发布会上，开场白就是这个对手真的很强，“我们记得上半赛季客场的那场比赛，我们输球了，他们是非常强的对手，更换了新的外援很强，实力有所增强，比第一回合还要强，难度更加大。”

对于上港队来说，还有一个不利因素是因为周二的补赛，备战时间比对手少了好几天。“上一场和广州恒大的比赛，的确强度非常大，球员们的体能消耗很多。”佩雷拉表示，这需要球队踢得更加聪明，“这场比赛如何去踢，我们要做到把球尽量控制在脚下，不要轻易丢失球权，比赛不仅仅是在场上去跑动，而是要踢出技战术的智慧。明天的比赛，问题不仅仅是体能和精力，我希望我的球员们在场上动脑子。有球的时候要知道如何扯动和进攻，丢球后第一时间要凶狠反抢，不能轻易丢球，然后不停攻防转换。第一回合客场输球，是因为球队经历了亚冠的长途飞行，那时候的状态不是最好。现在球队连续踢比赛没有间断，正在最佳的状态。”

当然大家最关心的还是球员的身体状况，因为于海上一场和广州恒大的比赛就因为伤病没有出现在大名单里，胡尔克也是少有的因为身体无法坚持被提前替换下场。关于球队的伤病问题，佩雷拉表示，“赛前最后一练之后，我会和医疗部门沟通，了解每一位球员的状况，肯定会排出一个最好的阵容来出战这场比赛。至于胡尔克，我不是医生，具体情况无法清楚回答。他在和恒大的比赛中确实出现了一些小问题，但他非常想帮助球队，我赛前也会和他沟通，看看他的身体是否能够达到出场的要求。”

本场比赛，上港队必须拿下才能保持住目前在积分榜上领先广州恒大和北京国安4分的优势。由于王燊超累积四张黄牌停赛，因此傅欢肯定将会连续第三场比赛获得首发机会，而且他也作为球员代表参加了赛前新闻发布会。左后卫的位置上，如果于海及时伤愈复出，他将是首选。

外援方面，埃尔克森状态正佳，球队需要他攻城拔寨；而胡尔克已经身背三张黄牌，本场比赛再吃黄牌就将缺席下一轮客场和北京国安的恶战。艾哈迈多夫是否会轮换两位巴西人中的一个，对于主帅佩雷拉来说需要好好斟酌。