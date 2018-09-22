崇明举办运动休闲特色小镇专题论坛-嘉宾献策“体育+”、“+体育”运动产业建设

记者 黄宇龙

晨报讯 昨日，2018上海崇明生态岛国际论坛——运动休闲特色小镇专题论坛在崇明东滩举行，国内知名体育研究专家、体育产业投资运营企业家及海内外专业媒体人士等纷纷对崇明两个体育特色小镇的建设出谋划策。

在全民健身的大背景下，去年国家体育总局响应国务院号召，专门印发了关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知。崇明区政府十分重视、积极申报，获得了绿华马拉松小镇、东滩自行车小镇2个体育小镇的规划建设的“入场券”。但目前国内的运动休闲特色小镇的建设还处于起步阶段，缺乏顶层设计方面的指导，也缺乏经典案例和模板。尤其是通过“体育+”、“+体育”这一运动产业，成为崇明这一世界级生态岛建设中的重要一个环节。

论坛中，中国体育经济研究中心主任鲍明晓首先对目前我国体育产业发展现状与趋势进行了分析，其他与会嘉宾从运动休闲特色小镇建设与发展、体育运动如何上升成了健康产业中的一股中坚力量等方面提供了自己的建议。体育特色小镇建设不仅要有竞技类体育比赛的场地，更重要的是要落在休闲上，如何建设自己的特色，吸引中等收入人群可以反复前往，从而形成产业链。一些体育产主投资运营企业家将自己在国内运营一些成功典型案例进行分析，希望能给崇明两个运动休闲特色小镇建设打开思路。

会上，崇明区政府和上海体育学院签署战略仪式，促进双方人才交流实践提升能力、推动国家运动休闲特色小镇建设、加快崇明区体育双创园建设、营造体育创新要素集聚的发展空间。力争至2020年，基本形成与崇明世界级生态岛相匹配的体育产业发展格局。