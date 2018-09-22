中秋晚会线上线下齐争鸣-花好月圆时，追汉风、忆童年

晨报记者 曾索狄 殷 茵

皓月当空洒清辉，中秋良宵共团圆。在传统佳节到来之际，各大电视平台为观众准备了月圆之夜的视听盛宴。从目前曝光的信息看，无论是央视，还是湖南、东方、北京等卫视平台，今年的中秋晚会在各有特色的同时都不忘突出传统元素，为观众带去一股清新的古风。线上晚会精彩纷呈，线下各类中秋活动也同样热闹非凡，上海大世界、虹桥中心绿地、桂林公园，处处弥漫着浓郁的节日气息。

央视秋晚首设海外会场

2018年中央广播电视总台中秋晚会是央视、央广、国际广播电台三台合一后推出的首台中秋晚会。据介绍，这台于9月 24日 20:00在央视一套、三套、四套直播的晚会，亮点多、跨度大、形式新，总导演李申、景欣更形容晚会的目标是“更深厚的传统文化，更广阔的国际视野，更浓情的团圆思念，更美好的中秋月圆”。

这份用心，从今年央视秋晚的选址也可见一斑：主会场选址山东济宁曲阜，旨在致敬中华传统文化和儒家文明；同时今年秋晚首次跨出国门，在马来西亚吉隆坡和澳大利亚悉尼两大华人华侨众多的城市设立分会场，极具标志性意义。

从目前曝光的信息看，央视秋晚约150分钟长，分为三个章节，分别是上篇“不舍昼夜”，中篇“悠悠我心”和下篇“大道之行”。届时，通过融媒体及三个会场的交替互动，整台晚会将更加立体、更加全面地展现全球华人过中秋、天涯海角共此时的美好场面。

而在阵容方面，央视秋晚既请到了杨坤、雷佳、尚雯婕、周笔畅、霍尊、韩雪、成方圆、容祖儿、许茹芸、苏芮、孟庭苇、迪玛希、茜拉等专业歌手，也邀请了宁静、周一围、闫妮、霍思燕、杜江、张凯丽、赵雅芝等演员，国际超模刘雯也将首次登上这个舞台。还有消息称，1998年版《水浒传》的主演将重聚一堂再唱《好汉歌》。

湖南卫视还原“千人花灯”

在中秋晚会上选择模式创新的，还有2018年湖南卫视中秋之夜。今年，《中秋之夜》首度走出演播厅，结合“天涯共此时”的主题，在世界陶瓷釉下多彩发源地——长沙铜官窑古镇搭建水秀舞台进行户外录制。从提前探班的情况看，这台于 9月24日19:30播出的晚会，不仅歌舞表演精彩纷呈，还会有千人放花灯、群星月下祈愿等充满古风的场面。

阵容方面，除了何炅领衔主持，湖南卫视依然继续追踪影视圈的热点：观众不仅能看到热播剧《香蜜沉沉烬如霜》中圈粉无数的“润玉”罗云熙，还能得见湖南卫视新剧《凉生，我们可不可以不忧伤》的主演钟汉良、马天宇、孙怡以及当红综艺《我家那小子》的成员武艺、徐海乔。而火热一夏的《延禧攻略》剧组，则将在这个舞台上演收官后的首次团圆，“皇后”佘诗曼不仅为晚会专门拍摄了对月抚琴的宣传片，还率领苏青、王媛可、戴春荣、姜梓新等主演身穿戏份亮相。歌舞表演环节中，李宇春、华晨宇、林志炫、胡夏、韩雪、张碧晨、郁可唯等都将献声。

四大卫视联手“汉风秋月”

与往年一样，许多卫视选择在中秋佳节上演“团圆合作”：今年，东方卫视、北京卫视、陕西卫视、凤凰卫视四大卫视就首度联手制作了“汉风秋月——2018中秋晚会”。这台选址汉中的晚会同样突出汉风，力求为全球华人带来一场情浓四海的中秋盛宴。

据介绍，晚会将高科技与实景手段相结合，晚会一开始，500架无人机腾空而起，汉宫主殿、水上栈道、中央舞台及战船上的鼓阵依次擂响，表演气势磅礴，“大汉雄风”扑面而来。

而从目前曝光的节目单看，整台晚会有许多致敬传统的元素，比如选自舞剧《李白》的歌曲《静夜思》，器乐诗朗诵《春江花夜月》以及特别表演《汉宫秋月》等。同时，四大卫视分别派出了深受观众欢迎的当家主持，还邀请了谭维维、张杰、杨宗纬、张信哲等众多明星参与演出。

线下活动承载海派记忆

昨晚，由市文明办、市文广局和黄浦区文明委共同主办的“我们的节日——海上花开月正圆”主题晚会在上海大世界举行，来自全市的知名专家学者、国际友人、全国道德模范、侨胞和市民等300余人齐聚一堂，邀明月、伴花开，共叙月夜思念，共享文化盛宴。晚会分“花、好、月、圆”四个篇章，用节目演出加访谈的形式，将中秋节庆、中国传统文化、海派文化、大世界历史、非遗传承、家国情怀融入其中。

大世界曾是上海的一扇窗，承载了海派文化的记忆空间。伴随着用童声演绎的《茉莉花》和传统杂技《抖空竹》，晚会回顾一百年来上海市民在大世界里度过的一个个中秋。随后，具有蜕变寓意的钢琴舞蹈《化蝶》和民族品牌培罗蒙的非遗秀，诠释了上海作为民族纺织工业和红色文化诞生地的特殊意义。史依弘演绎的京剧选段《中秋的故事》和王汝刚带来的中秋客堂间，与大家一同回味了中秋习俗，还有集合了中外诵月诗词的选读，更传递了中华优秀传统文化和海派文化之间千丝万缕的关系。本次晚会实况将于9月24日14:00在艺术人文频道播出。

今年中秋，上海市文明办在全市组织了主要活动24场，除了昨晚的晚会，还有长宁区在虹桥中心绿地举办的“月常满人长宁”中秋主题游园活动暨“临水听琴”专场音乐会、徐汇区在桂林公园举办的“我们的节日”——上海旅游节唐韵中秋等，从不同角度展现了上海中秋节的传统民俗和文化特色。

9月24日中秋夜，由上海民族乐团带来的原创音乐会《上海奥德赛·外滩故事》也将再返上海大剧院。音乐会由《东方韵味》、《浦江明珠》、《伊甸园之桥》、《中华第一街》及《外滩》五个篇章构成，充满律动和画面感的音乐，跳脱出民族音乐的惯性表达思路，以一种新的色彩和活力尽情展现中外文化的交相辉映，及现代和传统文明的兼收并蓄。