2018上海民博会27日揭幕-“云南好物”集中亮相申城

晨报记者徐颖报道 扎染小方巾、“甲马纸”水印木刻版画、麦秆编制“菱角”——以“臻典七彩，荟萃云南”为主题的2018上海民族民俗民间文化博览会（以下简称民博会）将于9月 27日至 10月 5日在上海图书馆会展中心举办，利用展示、展演、展销等形式，着力展示云南文化创意产业蓬勃发展的良好形象，让沪上观众通过自己动手，来体验云南民族、民俗文化。

云南是民族大省，共有25个少数民族，不仅风景秀丽、人杰地灵，而且文化产业格局独特，尤以“金、木、土、石、布”著称。本届民博会，将从这五个方面向观众集中展示、销售云南地域所独具特色的“云南好物”。

本次展会设计了“动静相宜，展销、体验一体化”的展览格局。现场营造云南风光、民族图案、村寨造型等元素，突出云南特色风格。同时融现场制作、技艺展示、观众体验三者于一体，充分展示云南民族文化传承与开发利用相结合的丰硕成果。展馆共有7个展厅，着力打造“传统文化+时尚表达”、“民族工艺＋云南好物”、“彝绣服饰＋民间工艺”为特色的，覆盖云南各市州的工艺精品及云南好物。展示云南“非遗”提升产品以及自主研发“民族风格＋时尚潮流”、“追寻本源＋贴近生活”的特色产品。按历届惯例将设立上海“非遗”馆，由上海非遗中心设计布展，集中展示上海“非遗”保护和传承发展成果。

本届展会的展品，将一改以往“土特产”和“老古董”面容，展现云南各族人民向往美好、追求幸福，努力探索“民族元素与当代生活”、“传统文化与时尚表达”的创意文化新面貌。现场将有26套云南少数名族服装与海派旗袍进行“pk”,给观众带来一场不一样的视觉盛宴。

观众可以现场体验到的活动包括扎染小方巾、“甲马纸”水印木刻版画、麦秆编制“菱角”等，让人从中“体验匠心，感受云南”。