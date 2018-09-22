习近平的家国情怀：家是最小的国，国是千万家

【“学习笔记”按】 “家是最小的国，国是千万家”。家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。中华民族自古以来就重视家庭、重视亲情，中华儿女也将“知道怎么样爱国”作为做人最大的事情。中秋、国庆将至，笔记君和你一起品读总书记讲话中的家国情怀。

注重家庭、家教、家风

重视家庭

家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设。

——2015年2月17日，习近平在2015年春节团拜会上的讲话

中华民族历来重视家庭。正所谓“天下之本在家”。尊老爱幼、妻贤夫安，母慈子孝、兄友弟恭，耕读传家、勤俭持家，知书达礼、遵纪守法，家和万事兴等中华民族传统家庭美德，铭记在中国人的心灵中，融入中国人的血脉中，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，是家庭文明建设的宝贵精神财富。

——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

注重家教

家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。孩子们从牙牙学语起就开始接受家教，有什么样的家教，就有什么样的人。家庭教育涉及很多方面，但最重要的是品德教育，是如何做人的教育。

——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

培育家风

家风是社会风气的重要组成部分。家庭不只是人们身体的住处，更是人们心灵的归宿。家风好，就能家道兴盛、和顺美满；家风差，难免殃及子孙、贻害社会，正所谓“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”。

——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身，廉洁齐家，防止“枕边风”成为贪腐的导火索，防止子女打着自己的旗号非法牟利，防止身边人把自己“拉下水”。

——2018年3月10日，习近平参加重庆代表团审议时的讲话

热爱祖国，忠于祖国

中国人是了不起的

中国人是了不起的。我们有5000多年源远流长的文明历史，是世界古代文明中唯一没有中断而延续至今的。在有史籍记载的多数时间里，中华民族在经济、科学、文化、艺术等诸多领域都走在世界前列，为人类文明进步作出过巨大贡献。

——2017年6月30日，习近平在香港特别行政区政府欢迎晚宴上的致辞

爱国是第一位的

爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。孙中山先生说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。我们常讲，做人要有气节、要有人格。气节也好，人格也好，爱国是第一位的。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

弘扬爱国主义精神

弘扬爱国主义精神，必须尊重和传承中华民族历史和文化。对祖国悠久历史、深厚文化的理解和接受，是人们爱国主义情感培育和发展的重要条件。

——2015年12月30日，习近平主持中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

爱国不能停留在口号上

我们是中华儿女，要了解中华民族历史，秉承中华文化基因，有民族自豪感和文化自信心。要时时想到国家，处处想到人民，做到“利于国者爱之，害于国者恶之”。爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

把爱家和爱国统一起来

家庭同国家、民族的前途命运紧密相连

历史和现实告诉我们，家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。我们要认识到，千家万户都好，国家才能好，民族才能好。国家富强，民族复兴，人民幸福，不是抽象的，最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，体现在亿万人民生活不断改善上。同时，我们还要认识到，国家好，民族好，家庭才能好。

——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

国家好，民族好，大家才会好

国家好，民族好，大家才会好。实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。

——2012年11月29日，习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话

千家万户都好，国家才能好，民族才能好

国家富强，民族复兴，最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，体现在亿万人民生活不断改善上。千家万户都好，国家才能好，民族才能好。

——2018年2月14日，习近平在2018年春节团拜会上的讲话

把实现家庭梦融入民族梦之中

广大家庭都要把爱家和爱国统一起来，把实现家庭梦融入民族梦之中，心往一处想，劲往一处使，用我们4亿多家庭、13亿多人民的智慧和热情汇聚起实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话