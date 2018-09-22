【学习小组按】

宁夏回族自治区迎来建区60周年。对于宁夏，有一件事，习近平牵挂了20多年，那就是他在福建工作时直接推动的一项福建与宁夏对口扶贫工作——“闽宁协作”。

东西部扶贫协作是党中央、国务院的重大战略部署。当时，时任福建省委副书记的习近平到了这个“天上无飞鸟，地上不长草，风吹沙石跑”的地方后，深深被震撼到了，他说：

“到了上个世纪90年代，改革开放好多年了，我们还有这么穷的地方，我心里受到很大冲击。

看了以后，我就下决心贯彻党中央决策部署，推动福建和宁夏开展对口帮扶。”

今天，小组给组员们讲讲习近平在宁夏的扶贫故事。

1996年，党中央、国务院做出开展东西部扶贫协作的重大战略部署，东南沿海10个较发达的省市，帮扶西部10个较为贫困的省区。闽宁合作由此起步。时任福建省委副书记的习近平任组长，牵头负责对口帮扶宁夏工作。

同年10月，福建成立对口帮扶宁夏领导小组，习近平明确表示：“闽宁对口扶贫协作是一项政治任务，要坚决完成。”

同年11月，闽宁对口扶贫协作第一次联席会议召开，签署了对口帮扶协议书。

协议签订了，但宁夏究竟是个什么样子呢？

习近平先让人去宁夏拍了一个短片。短片取景自宁夏的西海固，这个“苦瘠甲天下”的贫瘠地区，曾被联合国专家评价为“不具备人类生存的基本条件”。农民冒着细雨排队一整夜，只为将土豆卖给县里唯一的企业；孩子上课的教室没有门，玻璃窗是破的，有的地方没教室，老师用树枝在地面上写字来教学；水是咸的，一点水要从很远的地方挑来，没水洗澡……习近平和其他省领导一起观看，深受触动，并商定了帮扶政策。

1997年4月，习近平深入固原市隆德县考察，对小圆井抽水灌溉和中药材种植很感兴趣，详细地向当地干部和群众询问了解情况。资料图

一个月后，习近平到宁夏参加闽宁对口扶贫协作第二次联席会议，还去西海固考察了6天。6天里，习近平翻山越沟，一路走访了5个对口帮扶县市，查看了吊庄搬迁、梯田建设、井窖抗旱、学校医院等，探访了贫困家庭，看望帮扶干部。

习近平被西海固的贫困状况深深震撼了：

“虽然穷地方我见过，我也住过。但是到了上个世纪90年代，改革开放好多年了，我们还有这么穷的地方，我心里受到很大冲击。那一次，我从银川到同心，然后到了海原、固原、彭阳、泾源、西吉。我到的一户人家，那真是家徒四壁，找不到什么值钱的东西，只看到窑洞顶上吊了一根绳，拴着一捆发菜，在当时那就算比较值钱的了。老百姓用水很困难，也洗不上澡。看了以后，我就下决心贯彻党中央决策部署，推动福建和宁夏开展对口帮扶。”

每到一地,习近平都嘱咐帮扶干部一定要尊重回族同胞的生活习惯，从每一个细节做起，要求福建在宁挂职干部，一定要静下心来，耐得住寂寞，把东部的经验带过来，把西部的精神带回去。习近平在隆德县对干部群众说：“闽宁对口扶贫协作是一项政治任务，我们要坚决完成，对联席会议议定的事情要尽快落实，所承诺的事情要抓紧兑现。”

确定了要扶，还得想好怎么扶。

习近平代表福建省委、省政府在闽宁对口扶贫协作第二次联席会议上提出：“要广泛深入地开展多种形式的扶贫协作，促进闽宁双方共同发展”；“要动员企业家到宁夏投资办厂”“开展经贸合作”“兴办社会公益事业”；要“加强干部交流和人才培训”等，这些指导思想对“闽宁模式”的形成与发展起到了关键的作用。

那次联席会议后，习近平着重抓几件事：一是坡地改梯田；二是发展马铃薯生产，加工成饲料卖给东部一些地方用来饲养鳗鱼，这一项当时就带动人均增收一二百元；三是抓井窖工程，解决群众生活用水问题。

还有一个就是在调研西吉移民搬迁的吊庄玉泉营时，习近平提出了建设闽宁村的设想。村子选址和名字都是习近平定的，“闽宁”，福建与宁夏的简称合并。他坚定地说：“闽宁村现在是个干沙滩，将来会是一个金沙滩。”

1997年7月15日，闽宁村在一片戈壁上破土动工。奠基当天，习近平还专门发来贺信，在场群众不停地往前挤着，有人说道：“都知道福建有个省委副书记叫习近平，听人家读他的贺信呢”。

闽宁今昔对比

奠基后的闽宁村，就是两万亩的沙滩，第一批来自西海固地区的搬迁户，都在沙滩上搭建窝棚。白天搭建的帐篷，到了晚上就被大风吹走了。“有的人，第二天就把移民指标换成一条金驼烟回去了。”

宁夏人民与贫困的缠斗，由来已久。黄土高原，数千年来见证着中国人与土地之间最坚韧的关系。移民“拔穷根”，某种意义上正是与这种关系角力。闽宁协作，势必要正面破解“迁徙”这一中国性难题。

还未搬来的，干部要一户一户动员，用大巴车请去参观，看吃水、看走路、看上学。最初建房时，在沙滩上挖地坑，棚天热了，地坑就像蒸笼一样，热得人透不过气来，干部帮助已经搬来的群众建房，拉砖、买木料、打土坯。

从干沙滩到金沙滩，从搬得来到稳得住，当年只有8000人的贫困移民村成了拥有6万多人的“江南小镇”，“闽宁村”也升级成了“闽宁镇”。从人均年收入500元到10000余元，从基础设施建设到公共服务提升，从数十家福建企业进驻到葡萄种植、光伏农业、肉牛养殖几大产业全面发力，从分散移民到整村生态移民，闽宁协作就这样被具象化为贺兰山下一座朝气蓬勃的城镇。

闽宁扶贫协作的二十多年间，10个批次、161位福建援宁干部接力在脱贫一线奋斗，80个批次、2000多位专业技术工作者先后对教育、医疗等各项事业千里驰援。福建先后在贫困地区打井窖1.5万眼，解决了30万人、10余万头大牲畜的饮水困难问题。到2017年，宁夏已累计搬迁128万人，完成了百万大迁徙。

位于六盘山下的宁夏隆德人造花工艺有限公司是2013年隆德县引进的闽宁对口扶贫协作项目，产品远销欧洲、东南亚、中东，实现出口创汇，带动了当地百姓致富。新华社图片

2016年，习近平第三次来到西海固，他坚持到艰苦的地方再看一看，看到移民新村建设得很规整、很漂亮，大家摆脱了过去的贫困日子，他说“我打心眼里感到高兴”。可他心中还有更大的牵挂——“全国还有5000万贫困人口，到2020年一定要实现全部脱贫目标。这是我当前最关心的事情。”

资料来源/新华网、人民网、光明日报等

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