习主席是“一带一路”伟大筑梦者(新思想从实践中产生系列报道之五·“一带一路”篇)

“‘一带一路’倡议非常具有想象力！习主席就像一位高超的指挥家。”中哈物流基地国际部经理阿金汉·别杰洛夫日前在接受本报记者采访时说：“这是改变世界、通向未来的倡议。”

2013年秋天，习近平主席出访中亚和东南亚时提出“一带一路”倡议。5年来，在他的亲自谋划和推动下，“一带一路”取得了令人瞩目的成就，这一世纪工程造福各国人民的愿景正在变成现实。

本报记者最近重访哈萨克斯坦和印尼，记录“一带一路”建设进展，感受共赢发展的时代脉动。

萨乌列·果莎诺娃（阿斯塔纳古米廖夫国立欧亚大学孔子学院哈方院长）：

习主席每一句话都直击人心

【2013年9月7日，在纳扎尔巴耶夫大学，面对近300位听众，习近平主席提出共建丝绸之路经济带倡议。纳扎尔巴耶夫总统第一时间积极回应：中国好，哈萨克斯坦就好。】

“我太幸运了！”作为阿斯塔纳古米廖夫国立欧亚大学孔子学院哈方院长，果莎诺娃见证了“一带一路”开启的历史性时刻。“习主席在演讲开始就提到了哈中两国与古丝绸之路的渊源，我们感觉特别亲切。”古丝绸之路贯穿哈萨克斯坦全境，哈萨克斯坦人民以此为荣。

果莎诺娃印象最深的是“纳扎尔巴耶夫总统第一时间支持习主席倡议”。习近平主席演讲一结束，果莎诺娃就和身边的听众展开了热烈讨论，“大家都觉得，这一倡议很实在。习主席每一句话都直击人心，他具体阐释了‘五通’的涵义，为推进合作指明了方向。”

去年11月，果莎诺娃和其他哈萨克斯坦专家考察了在阿克套、阿拉木图等地的中企项目。“我们实地察看了哈中合资的汽车、水泥、石油公司等项目，为哈中在经济合作中取得的丰硕成果感到由衷高兴，这充分说明了习主席的远见卓识。”

“习主席说，搞好贸易、基础设施等领域合作，‘必须得到各国人民支持’，还宣布，未来10年，中国向上海合作组织成员国提供3万个政府奖学金名额，邀请1万名孔子学院师生赴华研修，这让年轻人看到了新的机会。”果莎诺娃所在的大学，之后举办了一系列圆桌会议，讨论习近平主席提出的倡议，师生们的参与热情非常高。

“‘一带一路’让哈萨克斯坦的汉语热迅速升温。”果莎诺娃和她的同事开设了供各类学生学习的汉语课程，同时翻译、引进汉语教材，她说现在的日子“辛苦更快乐着”。

阿金汉·别杰洛夫（中哈物流基地国际部经理）：

习主席就像一位高超的指挥家

【中哈连云港物流合作基地是中哈共建“一带一路”首个重点项目。2014年和2017年，习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统两次通过视频连线，见证了物流基地的投产和运营仪式。如今，这个基地在哈萨克斯坦家喻户晓。】

年轻帅气的阿金汉·别杰洛夫是中哈物流基地国际部经理。在2017年6月8日的视频连线仪式上，曾在中国留学的他担任了基地直播连线技术人员的翻译。

“当两国元首共同推动操控杆，基地内的火车专列缓缓鸣笛启动时，整个基地沸腾了，工作人员欢呼雀跃，飞驰而过的列车承载着哈萨克斯坦物流的希望。”别杰洛夫说： “中哈连云港物流合作基地对于我们国家意义太重大了。”

道路通，百业兴。哈萨克斯坦是内陆国家，长期以来一直苦于没有出海口，商品进出口受到极大限制。“有了连云港这个出海口，不仅哈萨克斯坦，其他中亚国家也可以方便地与其他国家建立商贸联系。”别杰洛夫告诉记者：“‘一带一路’倡议非常具有想象力！习主席就像一位高超的指挥家。他说要将连云港—霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道打造成‘一带一路’合作倡议的标杆和示范项目，这个目标正在成为现实！”

“我最想告诉习主席的是，哈萨克斯坦的小麦通过连云港出口到东南亚国家，获得了良好的市场反响。”别杰洛夫说，这是打通丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的典型案例和精彩故事。

别杰洛夫对未来充满信心：“我们还将有更多产品通过这里打开海外销路。来自日韩等国的产品也将通过连云港在哈萨克斯坦中转，出口至中亚、东欧等国家，成本大大降低。可以说，‘一带一路’建设已经让哈萨克斯坦成为欧亚物流枢纽的重要一环。”

说起他的期盼，别杰洛夫告诉记者：“我现在特别希望习主席和纳扎尔巴耶夫总统来我们基地看一看。”

马祖基（时任印尼国会议长）：

习主席具有非凡的领袖魅力

【2013年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲，首次提出建设21世纪海上丝绸之路。这也是印尼国会首次迎来外国元首的演讲。】

“我很早就被中国的发展经验所吸引和激励着。请习主席在国会演讲，就是想让更多印尼民众倾听到习主席这位大国领袖的声音。” 回忆起5年前的那一刻，时任印尼国会议长马祖基印象深刻。印尼国会特意为这次演讲启用了最为宽敞的四号会议厅，“千余人的大厅座无虚席，同声传译耳机供不应求”。

“习近平主席视野开阔，目光深邃，具有非凡的领袖魅力。当他提出共建21世纪海上丝绸之路的时候，全场响起了热烈掌声，由衷地为这一致力于世界和平与发展的伟大倡议叫好。习主席是‘一带一路’伟大筑梦者！”

作为资深政治家，马祖基敏锐捕捉到了21世纪海上丝绸之路蕴含的巨大机遇。“每个国家都有梦想，印尼作为有众多人口和庞大经济体量的国家，也不例外。但实现梦想不能单干，需要不同国家合作，携手共进。习主席提出的共建21世纪海上丝绸之路的倡议，让印尼迎来了珍贵的发展契机。”

在这次访问中，中国同印尼建立全面战略伙伴关系。5年来，中国和印尼关系快速发展，双方积极对接发展战略。雅万高铁等一批标志性基础设施合作项目扎实推进。

马祖基说，两国友好合作给双方人民带来了实实在在的利益，这都应归功于5年前习近平主席那场创造历史的演讲。“我深信，习主席在这次演讲中传递的思想已经在印尼乃至世界产生了广泛影响。”

舒伟雅（时为印尼阿拉扎大学汉语专业学生）：

习主席鼓励我学好中文

【2013年10月3日，习近平主席在雅加达参观“中印尼友好”图片展并同两国青年交流。他寄语两国年轻人加强交往，充当友好使者，架起沟通的桥梁。】

“我远远看到习主席走过来。他身材魁伟，步伐矫健，向欢迎的人群挥手致意。”5年前，正在印尼阿拉扎大学汉语专业学习的舒伟雅，不仅参加了会见，还获得向习近平主席提问的机会。“当时，我非常紧张，但不是因为怯场，而是太高兴了。”

“我鼓起勇气用中文欢迎习主席，他露出了微笑，亲切地看着我。看到他温暖的微笑，我的紧张感顿时舒缓了不少。”舒伟雅告诉记者：“这些年我不时回想起习主席接见的温馨一幕，习主席在回答我的问题时表示，中国和印尼共同利益广泛、合作潜力巨大，希望两国年轻人加强交往，当友好使者，架起沟通的桥梁。”

接受记者采访时，舒伟雅特别穿上漂亮的爪哇民族服装，像过节一般隆重。大学毕业后，舒伟雅在巴厘岛一家航空公司工作，担任中国旅游包机的中文翻译，往返于印尼和中国各个城市之间。“习主席鼓励我学好中文，练好本领，当好桥梁和纽带，现在如果有超过一个月没有和中国人交谈，我就一定会想办法寻找其他使用中文的机会。”

舒伟雅平时喜欢看中国电影、电视剧，听中国歌曲。“我最喜欢《月亮代表我的心》，这是我学的第一首中文歌，很浪漫。”

舒伟雅告诉记者，她不仅会终身铭记习近平主席的教诲，还有一个女承母业的梦想：“我的女儿3岁，平时最爱看中国的动画片，我想让她将来学中文，为印尼和中国交往交流服务。”

来源：人民日报