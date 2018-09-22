如何教育培养新时代干部？政治局会议指明方向

【学习小组按】

21日，中共中央政治局召开会议，主要是审议了两个文件：《中国共产党支部工作条例（试行）》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》。会议通稿很简练，主要是解读了制定这两个文件的意义。

关于《中国共产党支部工作条例（试行）》，要关注的重点是“党支部建设”。

会议指出：

制定和实施《条例》，是推动全面从严治党向基层延伸的重要举措，为新时代党支部建设提供了基本遵循，对加强党的组织体系建设，全面提升党支部组织力、强化党支部政治功能，巩固党长期执政的组织基础，意义十分重要。

关于《2018－2022年全国干部教育培训规划》，会议提了“6个要”，其中的首要任务是“理想信念教育”。

会议指出：

制定实施好干部教育培训规划是全党的一件大事，对贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、确保党的事业后继有人具有重大而深远的意义。

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中共中央政治局9月21日召开会议，审议《中国共产党支部工作条例（试行）》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，党支部是党的基础组织，是党的组织体系的基本单元。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视党支部建设，要求把全面从严治党落实到每个支部、每名党员，推动全党形成大抓基层、大抓支部的良好态势，取得明显成效。

会议认为，《条例》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，既发扬我们党长期积累的党支部建设宝贵传统，又体现党的十八大以来基层创造的好做法好经验，规定明确、符合实际。制定和实施《条例》，是推动全面从严治党向基层延伸的重要举措，为新时代党支部建设提供了基本遵循，对加强党的组织体系建设，全面提升党支部组织力、强化党支部政治功能，巩固党长期执政的组织基础，意义十分重要。

会议强调，要把抓好党支部作为组织体系建设的基本内容，巩固传统领域党支部建设，拓展建设新兴领域党支部，不断扩大覆盖面、着力提高组织力和领导力，突出政治功能、强化政治引领，推动党支部担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。要把抓好党支部作为管党治党的基本任务，党委（党组）书记要亲力亲为，深入支部抓支部，加强党支部标准化、规范化建设。要把抓好党支部作为检验党建工作成效的基本标准，考核评价党建工作。

会议要求，各级党委（党组）要加强对《条例》实施的组织领导。要抓好《条例》的宣传解读和学习培训，使各级党组织和广大党员深入领会《条例》精神，全面掌握《条例》内容，增强贯彻执行《条例》的思想自觉和行动自觉。要加强对党员领导干部的培训，提高抓好党支部工作、推动党支部建设的本领。要加强督促落实，确保《条例》各项规定要求落到实处。

会议指出，干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。制定实施好干部教育培训规划是全党的一件大事，对贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、确保党的事业后继有人具有重大而深远的意义。

会议强调，新时代干部教育培训工作必须有新气象新作为。

要把理想信念教育作为首要任务，坚持不懈强化理论武装，毫不放松加强党性教育，大力开展马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系学习教育，特别是要牢牢抓住学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，长期坚持、持续发力、不断深化，使之系统权威进教材、深入生动进课堂、刻骨铭心进头脑，推动当代中国马克思主义、21世纪马克思主义深入人心、落地生根。 要着眼提升专业能力和专业精神、培养复合型领导干部，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实新发展理念、打赢“三大攻坚战”等，组织开展务实管用的专题培训，加强岗位必备基本知识的学习培训，提高干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。 要在提高针对性和有效性上下功夫，把握干部成长规律和干部教育培训规律，深化干部教育培训改革，发挥教师的主导作用和学员的主体作用，因材施教、注重实效，防止搞培训上的形式主义。 要加强各级党校特别是基层党校建设，努力造就一批马克思主义理论大家和忠诚于马克思主义、在学科领域有影响力的知名专家，提高党校办学水平。 要弘扬理论联系实际的优良学风，结合新时代中国特色社会主义伟大实践，结合我们正在做的事情，结合干部思想和工作实际，分类分级开展精准化的教育培训，引导广大干部做到学以致用、知行合一。 要坚持严以治校、严以治教、严以治学，敢抓敢管、严抓严管，使教育培训过程成为干部增强党性修养、提升品行作风的过程。

会议还研究了其他事项。

来源：学习小组