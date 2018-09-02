刘伯坚：我党我军政治工作第一人（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社成都9月21日电 （记者吴文诩）“弟准备牺牲，生是为中国，死是为中国……十二点快到了，就要上杀场了……”这份字字句句催人泪下的家书，是著名革命烈士刘伯坚在英勇就义前写下的。

刘伯坚，1895年1月生于四川省平昌县。1920年赴欧洲勤工俭学，这期间他阅读了大量马克思主义的经典著作，认真研究俄国十月革命的经验。1921年，他与周恩来、赵世炎、陈延年、李富春、李维汉、聂荣臻等人发起组织旅欧中国少年共产党，1922年转为中国共产党党员，并曾任中共旅比（利时）支部书记、中共旅欧总支部书记。1923年，刘伯坚进入莫斯科东方劳动者共产主义大学学习，为中共旅莫支部和旅莫共青团负责人。

1926年刘伯坚回国，遵照中共中央指示，应邀到冯玉祥部任国民军第二集团军（即原西北军）总政治部副部长，推动冯玉祥部接受第一次国共合作的纲领和“联俄、联共、扶助农工”的三大政策，并举行著名的“五原誓师”，配合南方国民革命军进行推翻北洋军阀统治的北伐战争。

大革命失败后，冯玉祥投向国民党蒋介石。刘伯坚被迫离开冯部后，先后从武汉到上海，做党的秘密工作，曾任中共湖北省委组织部长和江苏省委宣传部长等职务。1928年，再次被党派往苏联，先后在莫斯科军政大学和伏龙芝军事学院学习军事。同年，出席了在莫斯科召开的中共第六次全国代表大会。

1930年下半年，刘伯坚结束了在苏联的学习，回国后从上海转道江西，到中央革命根据地工作，先后任中央军事政治学校政治部主任、中革军委秘书长、中革军委总政治部宣传部副部长、中华苏维埃共和国中央执行委员会委员，参加了中央革命根据地历次反“围剿”斗争。

1931年底，在中革军委领导下，刘伯坚参与国民党第二十六路军宁都起义的组织、策划和联络工作，为宁都起义成功举行做出了重要贡献。随后，他担任由起义部队改编的红五军团政治部主任。按照党中央和中革军委的要求，刘伯坚等在红五军团建立起党的组织，按照红军的建军原则，对部队实施革命的政治教育和多方面的政治工作，使这支起义部队很快成长为红军的一支劲旅。

1934年10月，中央红军主力出发长征，刘伯坚奉命留在中央苏区坚持斗争，任赣南军区政治部主任。1935年3月4日，刘伯坚率部队转移突围时，在激烈的战斗中身中数弹，不幸负伤被捕。他在狱中给家人的信中嘱咐妻子和家人：“最重要的诸儿要继续我的志向，为中国民族的解放努力流血，继续我未完成的光荣事业。”

1935年3月21日，刘伯坚壮烈牺牲在江西省大余县金莲山刑场，时年40岁。刘伯坚牺牲后，毛泽东曾给予高度评价，称其为“我党我军政治工作第一人”。

如今，在平昌县城北佛头山，矗立着一座23.55米高的刘伯坚烈士纪念碑，碑体正面是邓小平亲笔题写的“刘伯坚烈士纪念碑”8个镏金大字。每年都有数十万群众自发前来祭拜，重温刘伯坚的感人事迹。而他曾经贫穷落后的家乡也依托文旅产业的发展，走出了一条加快全面建成小康社会步伐的新路子。

来源：《 人民日报 》