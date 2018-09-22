“空中菜场”盛大开业 东方购物《THE FRESH鲜东方》栏目打造饮食新风尚

9月22日早晨6点30分，东方购物与垂直一体化生鲜运营平台，易果集团，以及新西兰高端乳品品牌纽仕兰三家经过数月精心策划，孵化出的首个成果——《THE FRESH鲜东方》（以下简称：《鲜东方》）栏目正式启动。据了解，该档栏目于每周一至周五的早晨6点30分至8点在东方购物频道播出，当天订，次日达，为消费者提供食材升级、消费升级、生活方式升级的品质购物体验，每天享受新鲜与健康。这座“空中菜场”的盛大开业，将为消费者带来全新的饮食风尚与购物体验。

看《鲜东方》吃“放心菜” 东方购物“真·心·好”

《鲜东方》栏目初次亮相，便为消费者呈现了“饭店级”的菜式组合，从三杯鸡、美极时蔬炒牛蛙、花鲢酸菜鱼，到秋葵腰果烩山药、泰国青椰，肉果蔬完美搭配，营养丰富。据悉，《鲜东方》每天推出的半成品菜肴组合均包含了鱼、肉、果、蔬等新鲜食材，并分为68元、98元及158元三种规格供各类家庭用户选购，每种价格的套餐还有两种不同搭配，其中既有宫保鸡丁、糖醋里脊、杭椒牛柳等家常菜肴，也有珍味大盘鸡、竹笋老鸭汤等平常家中不易烹饪却备受青睐的“硬菜”；在水果搭配方面，《鲜东方》采用的都是Zespri佳沛新西兰阳光金奇异果、墨西哥牛油果等高品质进口水果。此外，连阿里 “88VIP”会员专享的爆款产品，由新西兰牧场新鲜空运的纽仕兰原装进口巴氏鲜奶，都能在《鲜东方》买到。上次88节没抢到，现在不用“办卡”还能享受更优惠的价格——只要订购任意栏目产品，就可以79元加购两瓶1L装纽仕兰鲜奶。种类丰富、营养搭配的菜肴组合光看菜单就令人馋涎欲滴。

福利还不止这些，9月22日，《鲜东方》开播当日，首单幸运顾客将多赠一份新鲜水果与一箱纽仕兰牛奶；同时，9月22日至9月28日、10月1日至10月5日两个时段内下单还能立减10元。

据悉，除了在电视上收看《鲜东方》外，消费者还可通过东方购物APP同步观看，并可随时随地一键订购。此外，消费者还可跟随主持人学习菜肴烹饪、营养搭配等科普知识，“一看多得”。

跨界牵手优质品牌 迎“进博会”东风

“从食品源头到顾客餐桌，《鲜东方》栏目背后承载着严控的品质、高效的配送，与为消费者提高生活便利与质量的理念。”东方购物总裁林震在栏目启动仪式上介绍到。《鲜东方》的问世是东方购物“跨界新零售，购物新体验”的又一成果，通过与数据驱动的生鲜全产业链协作平台易果以及新西兰优质高端乳品企业纽仕兰的合作，将东方购物“NHG”战略中THE NEW 新品季、THE HOT 精品季、THE GIFT全球购内容进一步扩充，同时以“Nature商品保真•Heart服务用心•Good东方购物就是好”的“真•心•好”（NHG）理念为消费者带来全新的购物体验。

作为上海百强企业，东方购物今年以来一直在紧锣密鼓地为参加11月5日在上海举办的首届中国国际进口博览会（以下简称：进博会）做准备，并将通过自身视频制作、品质严控、售后服务等强大能力，以及SMG、OPG东方明珠赋予的优质资源，为诸多优秀的国际品牌开拓中国市场提供绿色通道。其中东方购物的合作伙伴纽仕兰将作为新西兰企业代表参加此次进博会，并以“全球资源对接中国”的商业模式概念专设品牌展馆，用全产业链的数字化品牌服务，来实现专业优选、集约直采，携手东方购物共同为消费者提供具有国家基因和地理标识的优质平价商品，助力消费者的优质消费升级。