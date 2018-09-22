“改革重在落实”容不得有半点懈怠

习近平总书记在9月20日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议并发表重要讲话。习总书记强调，改革重在落实，也难在落实。改革进行到今天，抓改革、抓落实的有利条件越来越多，改革的思想基础、实践基础、制度基础、民心基础更加坚实，要投入更多精力、下更大气力抓落实，加强领导，科学统筹，狠抓落实，把改革重点放到解决实际问题上来。习总书记的重要讲话，举旗定向，用“改革重在落实”的实干精神生动诠释了“改革不停顿，开放不止步”所蕴含的深刻启示，体现了狠抓落实的紧迫感和求真务实的科学态度，体现了中国人民永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为坚定不移将改革开放进行到底指明了前进方向。

突出“实”字，重在落实，也难在落实。把改革重点放到解决实际问题上，意在告诫我们：当前推进改革开放，时间不等人，容不得半点松懈，空谈误国、实干兴邦，改革开放没有任何捷径可走，只有撸起袖子加油干，风雨无阻解决改革实际问题，把改革落到实处，创造更加美好生活，彰显了人民领袖的战略定力和责任担当。

“如果不沉下心来抓落实，再好的目标，再好的蓝图，也只是镜中花、水中月。”党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央在深化十八大以来改革成果的基础上，以前所未有的决心和力度，以经济体制改革为重点，不失时机推进重大全局性改革，全面深化改革取得新的重大进展，全面建成小康社会已临近实现，强国复兴已打开新天地，“改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界”，靠的就是不折不扣的狠抓落实。毫无疑问，狠抓改革落实和解决实际问题是新时代的鲜明底色。

十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断，新的历史方位、新的社会主要矛盾、新的现代化时间表……新征程上，向高处攀登、向远方前行，还有一道道山梁需要翻越，一个个险滩必须跋涉。正如习总书记指出，“大力弘扬实事求是、求真务实精神，理解改革要实，谋划改革要实，落实改革也要实，既当改革的促进派，又当改革的实干家。”因此，将改革开放进行到底关键仍要靠“实”字。加强党对改革工作的领导，要体现在抓落实、见成效上，对群众反映强烈的突出问题，必须坚决改、马上改；对事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉的紧要问题，要科学统筹、优先解决；要结合实际，既抓全局的重点，也抓局部的重点，做到大局小局一盘棋；要把有利于增强人民群众获得感的改革放到更加突出位置来抓，对收入分配、教育、就业、社会保障、医疗、住房、环境治理、养老、食品药品安全等问题，要结合群众的现实需求，有针对性地推出一批改革举措；要在务实戒虚上下功夫，把更多精力放在解决一个一个实际问题上来。

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现'两个一百年'奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”从党的十八届三中全会提出全面深化改革总体目标任务的时间设计来看，到2020年要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，使各方面制度更加成熟更加定型，从而在国家治理体系和治理能力现代化上形成总体效应、取得总体效果，剩下不到3年时间。其任务之重，力度之大，时间之紧，都是前所未有的。新时代要有新作为。当前，全党要明确重点，要抓好新时代推动改革开放新部署的贯彻落实，要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为总目标，在坚持以供给侧结构性改革为主线，深入推进经济体制改革，着力解决发展不平衡不充分的问题，着力补齐重大制度短板，加快完善社会主义市场经济体制，更好发挥经济体制改革对全面深化改革的牵引作用，为建设现代化经济体制、推动高质量发展提供不竭动力。具体要落实七大任务：一是加快完善产权制度，实现产权有效激励；二是加快完善要素市场化配置，实现要素自由流动；三是加快完善公平竞争市场环境，实现统一开放、有序竞争；四是加快健全各类企业的市场主体地位，实现企业优胜劣态；五是以“一带一路”建设为重点，推动形成全面开放新格局；六是创新和完善宏观调控，更好发挥政府作用；七是不断改革完善全球治理体系，推动构建人类命运共同体。

事非经过不知难。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。要看到当今世界正经历百年未有之大变局，我国前景十分光明，但挑战也十分严峻，前进的道路不可能一帆风顺。时间和任务都在倒逼全面深化改革必须狠抓落实见到实效，容不得有半点懈怠。因此，要在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，增强“四个意识”，坚持“四个自信”，把贯彻党中央改革决策部署作为政治任务，以严明的纪律确保改革扎实推进，务实求变、务实求新、务实求进，以永远在路上的坚定执着，紧紧抓住大有可为的历史机遇期，艰苦奋斗再创业，中华民族伟大复兴的中国梦必将在改革开放的进程中谱写新的光辉！（作者张其佐系经济学家、G20与新兴国家发展战略研究中心主任）

来源:央视网