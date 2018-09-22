中国农民丰收节来了！习近平：这是一件影响深远的大事

明天是9月23日，农历秋分。第一个“中国农民丰收节”就要来了！

这可不是一个普通的节日。

在中共中央政治局第八次集体学习时，习近平总书记代表党中央，不仅向全国亿万农民致以节日问候和良好祝愿，还特别指出：设立中国农民丰收节，是党中央研究决定的，进一步彰显了“三农”工作重中之重的基础地位，是一件影响深远的大事。

党中央为什么会研究决定设立中国农民丰收节？这件事为何会被习近平视为“影响深远”的大事？

中国农民丰收节“影响深远”

新闻通稿公布的内容很简单，但很值得细读。

“秋分时节，全国处处五谷丰登、瓜果飘香，广大农民共庆丰年、分享喜悦，举办中国农民丰收节正当其时。”

“我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。广大农民在我国革命、建设、改革等各个历史时期都作出了重大贡献。”

“今年是农村改革40周年，40年来我国农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革。”

简而言之，在国家层面专门为农民设立全国性节日，致敬农民、礼赞丰收，党中央显然是考虑到了多个重要层面，这一深远谋划让农民丰收节有着特殊的意义。

这是一个节日，更是一件大事、实事、喜事。

这是一件大事。

“农，天下之大业也。”在我们这样一个农耕文明源远流长的农业大国，在40年前通过农村改革拉开改革开放大幕推动中国取得举世瞩目成就的今天，中国农民丰收节成为一个鲜明的文化符号和时代标记，激励我们去推动传统文化和现代文明有机融合，加快推进农业农村现代化。

这是一件实事。

习近平强调“任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村”，中国农民丰收节让我们牢记“中国要强，农业必须强；中国要美，农村必须美；中国要富，农民必须富”。

这是一件喜事。

以“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”为宗旨，中国农民丰收节展示科技强农新成果、产业发展新成就、乡村振兴新面貌，有利于提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，营造重农强农的浓厚氛围，凝聚爱农支农的强大力量。

丰收节不仅是致敬，更是为农民加油

这个节日，不仅是对亿万农民巨大贡献的致敬，也是对父老乡亲们最真诚的鼓励与承诺。

千百年来，农事最辛劳，农民最辛苦。中国农民的奋斗，顶天立地；中国农民的创造，惊天动地，是他们用辛勤的汗水和默默的耕耘，创造了以占世界7%的耕地养活占世界22%人口的奇迹，让中国人把饭碗牢牢地端在了自己的手中。

中国正不断迈向现代化，作为“天下之大业”，农业不能拖后腿、乡村不能掉队、农民不能缺席。正如习近平所期待的那样，“希望广大农民和社会各界积极参与中国农民丰收节活动，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围”。设立中国农民丰收节，不仅是要通过节日形式为农民点赞、呐喊、加油，更是让全社会都来关注“三农”工作，既让农民在经济层面享丰收、得实惠，也让农民在社会上被肯定、受尊重。

全新节日将提振亿万人的精气神

这是一个属于中国农民的节日，也是一个礼赞丰收、鼓舞奋斗者的节日。

农民渴盼丰收，市民需要丰收，国家更离不开丰收。农民丰收节，既是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日，也是全社会享丰收、助增收的节日。我们礼赞丰收，就是礼赞没有劳动就没有收获的朴素哲理，就是礼赞“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的精神价值，就是礼赞“新时代是奋斗者的时代”“幸福都是奋斗出来的”“奋斗本身就是一种幸福”的时代风尚。

习近平也在向全国亿万农民致以节日问候时期待，“全面实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、加快推进农业农村现代化，在促进乡村全面振兴、实现‘两个一百年’奋斗目标新征程中谱写我国农业农村改革发展新的华彩乐章！”一个全新节日提振的是亿万人的精气神，鼓舞的是奋斗者的精神，将让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园。

来源：人民网