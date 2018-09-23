教给你一道好菜肴-超好吃的砵砵鲜得眉毛都要掉了

晨报记者 谢克伟

一年一度的海派农家菜争霸战刚刚上演！凯博农庄借用了仙居豆腐，制作了一道美味佳肴——养生仙居豆腐砵，锁住所有人的胃口，好吃到家了。明天中秋团圆宴，你有没有想过也露一手？

晨报记者今天手把手视频教你烧这道养生仙居豆腐砵—超好吃的砵砵，鲜鲜鲜……鲜得眉毛都要掉了！

养生仙居豆腐砵的特色在于一个“鲜”字。说到鲜，魔都很多市民会想到味精，菜里疯狂用味精，味道是鲜了，但吃了以后口干舌燥，要狂喝水。而养生仙居豆腐砵则采用经典主料来增加砵的鲜味，就是上海人常说的“吊鲜味”，看看这鲜味是怎么“吊”出来的。

准备食材

主料：仙居豆腐

辅料：老鸡、龙骨、猪爪、芦笋、蚌肉、瑶柱、木耳等

调料：菜油、盐等

烧开水，用老鸡、龙骨、猪爪文火煨三四小时，这鲜味就慢慢出来了。

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用手撕豆腐，放入上面的鲜汤里，再用文火煨2小时以上，这鲜味就会慢慢进入到豆腐中，豆腐和汤汁味道就会慢慢融合。

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在上面的豆腐汤里加入当地菜油、芦笋、蚌肉、瑶柱、木耳等，再用文火煨1小时左右，这砵得鲜味才真正释放出来了。

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最后只要放少量的盐就可以了，几乎不用放味精。

记者提醒魔都市民，制作这道菜最关键的是要用文火煨，煨时，只要汤中起小泡就可以，切记用大火。用大火，砵里的水烧干了，反复加水，豆腐里的鲜味全部被赶到汤里，豆腐老渣渣，乏而无味，前面的功夫全白费了。

需要说的是，这是一道很费时间的功夫菜，耐得性子，才有好果子吃哦！