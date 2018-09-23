中秋倒计时，“杏花楼”“新雅”门口又见长龙-为买鲜肉月饼，有市民早起六点排队

晨报记者 潘 文

昨天，距离中秋节还有两天时间，月饼季迎来了最后的高潮。福州路的 “杏花楼”、南京路的 “新雅”门口，购买和兑换月饼的队伍成了中秋节前一道特殊的风景线。记者了解到，“新雅”店门口购买鲜肉月饼需要排队至少两个半小时，有不少“黄牛”早上四点多就找人过来排队，加价二三十元卖给不想排队的市民。

排队队伍很长但前进速度不慢

昨天11点左右，记者在南京路的“新雅”店门口看到，三条月饼队伍使得原本就熙熙攘攘的街道变得更加拥挤，电动车在人群中穿行，附近停车场的保安在为汽车疏通道路，街道上喇叭声、吆喝声、聊天声响成一片。

据了解，三条队伍中，最长的一条是凭月饼券提取月饼的队伍，大概有近百米长。由于提货比较快，所以这条队伍的前进速度也快，大概排半小时到1小时左右就可以拿到月饼。

另外一条比较拥挤的队伍是购买鲜肉月饼的，为了避免队伍堵住道路，这个队伍分为两段。因为鲜肉月饼需要现烤，当场付款，所以队伍的前进速度很慢，一般需要至少两个半小时的时间才能买到月饼。

还有一条是购买散装广式月饼的队伍。

在鲜肉月饼队伍中排队的一位市民告诉记者：“我去年排了两个小时买到的，今天大概9点半到，现在11点半，已经排了两个小时了，现在看样子还要排半个多小时。”对于这么长的排队时间，有部分市民有些不满，表示商家应该多摆几个台子售卖。

在距离南京路“新雅”几百米之外的福州路上，“杏花楼”门口同样是大排长龙，队伍足足有200多米远，一米多宽的人行道上有一半被排队的队伍占据，靠近店门口的队伍被有“警察”字样的围栏拦了起来，多个工作人员在维持秩序。由于福州路“杏花楼”的店门口就是马路，场地十分有限，所以只排成一队，以至于队伍十分长，不过移动速度很快。一位刚刚买好月饼的市民说：“我们过来的时候都排到那个尽头的红绿灯了，大概用了20分钟，排队就像走路散步，很快的。”

四个大炉子现烤还是供不应求

记者从新雅粤菜馆市场部了解到，去年中秋节和国庆节连在一起，是月饼市场的“大年”，相对来说今年的月饼市场比较平淡，新雅月饼的市场有微量增长。线下店最受市民欢迎的，还是以传统款的月饼为主，包括莲蓉馅、椰蓉馅、五仁馅、豆沙馅等。

新雅粤菜馆市场部相关工作人员告诉记者：“鲜肉月饼的队伍是比较长的，大概从6月底开始，鲜肉月饼这里就一直排队，因为鲜肉月饼是现烤的。我们现在有四个大炉子，每个炉子烤20盘，一盘有四五十个，产量这么大，但还是供不应求。尤其现在是休息日，人特别多，现在过来购买至少要排两个半小时。”

据了解，“新雅”店原本是早上9点开始营业，由于最近买鲜肉月饼的人非常多，所以提前到八点半左右。工作人员介绍说：“客人来得特别早，很多住得比较远的顾客也会赶过来买月饼，9月21日早上我看到一个客人，六点多就来了。”

相关工作人员提醒，明天就是中秋节了，是购买高峰，如果要购买月饼，建议大家还是尽早来。

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“黄牛”找人清晨四点来排队

在两家月饼店的门口，记者都看到了“黄牛”正在收购和售卖月饼券，在南京路“新雅”店的门口，还有部分黄牛在兜售鲜肉月饼。

刚刚走到“新雅”店门口，记者就被一个黄牛拦了下来。“月饼要吗？不用排队，我直接拿给你，月饼礼盒和鲜肉月饼我这儿都有。”记者询问价格，他答道：“正常的话都是一盒加二三十块钱。礼盒贵一点，从83到398元都有，鲜肉是27元和36元两款。”对于月饼的来源，“黄牛”表示，他们是花钱找人过来排队，最早的早上四点多就来了。

“黄牛”售卖的价格也不同，一盒原价27元的鲜肉月饼，“黄牛”的价格从50到60元不等，还有部分“黄牛”直接拿着到手的鲜肉月饼在队伍附近推销。对于这种情况，一些市民并不太接受，“这是吃的东西，不敢随便向他们买，不放心，谁知道他们是哪里拿来的，如果是其他东西还可以考虑下。”

除了兜售现做的月饼，“黄牛”还有一个“生意”就是现场低价收购月饼礼券，然后再以较高的价格卖出。“你这个月饼券卖吗？”几名“黄牛”在队伍旁边不停地徘徊，看到手中拿着月饼礼券的市民就会上前询问，有市民询问了收购价格后，觉得太低拒绝了卖券。

据了解，南京路“新雅”店门口的黄牛一般以券值三分之一的价格收购，例如100元的礼券收购价是30多元，卖出的价格是50元左右。福州路“杏花楼”门口的黄牛以券值的六五折收购，100元的礼券收购价是65元，卖出价是80元左右。