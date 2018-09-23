国内首设手推车消毒机，推出行李运送到家新招-迎“进博会”，虹桥机场服务升级

记者胡迎

晨报讯 作为上海重要的城市“窗口”，紧邻进口博览会主会场的虹桥机场，正与空港社区各家成员单位联手，全面提升虹桥枢纽窗口服务能级和品质，为首届中国国际进口博览会提供最佳航空服务保障。

在旅客尤为关注的出行方面，近日，已经创立15年的老字号服务品牌“温馨通道伴你行”再次创新升级。今年，虹桥机场结合虹桥枢纽的流程特点，贯通航空、高铁、地铁三种出行方式的无缝衔接，为老弱残孕等特殊旅客提供“一站受理，全程畅行”的增值服务体验。

此外，作为进口博览会服务升级项目之一，虹桥机场日前正式推出“行李到家”有偿服务。现在旅客至“行李到家”服务柜台，只需扫描二维码下单，即可将携带行李委托物流运送至指定地点。该服务柜台位于虹桥机场2号航站楼到达层28号行李转盘对面，营业时间9：00-24:00，可基本覆盖旅客到港“全时段”，收费标准根据寄送行李规格、重量、里程和服务方式，最低价49元起。

值得一提的是，近日，虹桥机场“七星”手推车服务再出新招，引入进口手推车消毒机，为旅客用车增一道“保险”，添一份安心。据悉，虹桥机场也是国内首家使用手推车消毒机的机场。该款消毒机利用紫外线消毒原理，手推车进入消毒设备内，旅客经常接触到的车身部位，包括车把、车筐和挡板等，仅需5分钟就能进行全方位的杀菌消毒。此次，虹桥机场共增设了3台手推车消毒设备，其中1号航站楼1台、2号航站楼2台，分别位于到达层行李转盘区域。