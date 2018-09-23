无化学肥料、无化学农药-崇明“两无化大米”，请你来尝鲜

晨报记者 郁文艳

中秋、国庆“双节”到来之际，崇明为市民送上了一份“贺礼”：无化学肥料、无化学农药的“两无化大米”国庆米昨天正式上市，产量仅500亩。

推进绿色稻米产业升级

昨天，崇明“两无化大米”国庆米在世博源举办展示活动，现场吸引了很多市民，大家表示，这种米味道很特别，很糯，很香。

崇明大米本来品质也不错，为什么要种“两无化大米”？

原来，今年，市委、市政府提出：“崇明将来在农业生产中做到全岛不用化肥，减少农药的使用，最终不使用农药。”于是，崇明结合“高科技、高品质、高附加值”的农业发展目标，主动对标欧盟以及美国、日本等发达国家和地区的优质大米指标，在大米上率先做出创新举措：在全区水稻规模种植基地中遴选约4万亩优质水稻田，其中1万亩探索研究“无化学农药”及“无化学肥料”的“两无化”水稻种植模式，推进绿色稻米产业升级，而在这1万亩崇明“两无化”水稻中，有500亩水稻在国庆节前限量上市供应。

物理防治来控制病虫害

不用化学肥料，不打化学农药，怎么种出大米来？产量怎么样？

种植基地负责人介绍，产量当然会比传统的种植模式少，但品质肯定高。

那病虫害怎么控制？据悉，“两无化大米”采用稻鸭共养（水稻和鸭子）、稻蟹共养（水稻和大闸蟹）、稻虾鳖共养（水稻和小龙虾、甲鱼）等立体种植模式，让水稻和这些生物一起生活，互相牵制克“敌”；同时采取养草灭草、以苗压草、以水控草等生态防治措施，并安装太阳能杀虫灯等，来进行物理防治，辅以生物防治法，控制病虫害。

在打造崇明“两无化”大米过程中，聘请了知名农业专家团队，选育优质水稻品种，制定崇明大米特有的评价体系、产地环境动态测试监控、全程智能化监控管理。

崇明“两无化”国庆米中有许多“高科技”元素。比如，在指定生产基地中，通过稻田物联网传感器可以实时智能追踪水、土、气等水稻生长环境的变化。到了收获期，系统可智能识别同批次水稻的成熟期，自动生成收获时间。

“崇明米道”统一销售

崇明“两无化”国庆米全部通过微信小程序“崇明米道”统一对外销售，消费者用手机扫一下大米包装袋上的二维码，就能看到一袋大米全生命流程的“档案”。

目前，崇明“两无化”大米只对外销售一种规格，即6斤的礼盒装，售价统一为298元。平均一斤近50元，可以说有点贵，不过，当年日本高端大米进国内销售时，也曾有过这个市场价。从9月22日至24日，崇明区在浦东新区上南路168号世博源3区B层连续举办三天“两无化”大米展示会，市民可以前往试吃。

今后，随着其他种植基地的“两无化”大米陆续上市，“崇明米道”销售平台将进驻微信商城及天猫商城等。