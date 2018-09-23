首次国家统一法律职业资格考试昨开考-人脸识别、鹰眼监控保障“法考”公正

记者倪冬

晨报讯 昨天，第一次国家统一法律职业资格考试正式开考。记者从市司法局获悉，上海考区报名人数达2.65万人，其中，年龄最大的70岁，年龄最小的18岁，平均年龄27岁；3600余人为本科在读，跨省户籍异地报名1.36万人，港澳台考生有90人。

与以往相比，国家统一法律职业资格考试在报名条件、考试内容、考试方式等方面都作出了重大调整。比如，关于报名条件，突出强调了“具备全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位，全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得法律硕士、法学硕士及以上学位，全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得相应学位且从事法律工作满三年”才具有报名资格，同时规定“老人老办法、新人新办法”以便做好制度衔接。关于考试方式，提高了科技化、信息化水平，客观题考试在包括港澳考区在内的全国各考区全面推行计算机化考试，主观题考试以纸笔考试为主，在若干考区实行计算机化考试试点；实行一次考试分阶段进行，客观题考试通过后才可参加主观题考试，且客观题考试合格成绩在下一个考试年度内有效。

此次考试被业界称为“法考元年”，考试方式等方面的调整也给考务工作带来了新要求新挑战。上海市委、市政府高度重视，建立了由分管副市长负责，13家相关单位作为成员单位的联席会议制度，统筹协调解决考试中重大问题。

为确保第一阶段机考的顺利进行，上海全市共设置了63个考点，分布在除崇明、金山、奉贤外的13个区，共472个考场。全市共配备2.75万个机位，有近4%的备用机位率，一旦在考试过程中发生计算机故障等问题，将立即为考生启用备用机，且考试系统会自动保存答题信息，考生只需继续作答即可，若换机操作占用了考试时间，还将按规定为考生补时。

上海今年遵循司法部统一要求，通过“考务安全系统”的人脸识别、鹰眼监控、联网管理等高科技手段，切实保障考试的顺利进行和公平公正。与此同时，为防止作弊，每台机考设备都配有防窥条，每个考场都设置前后两个摄像头，做到“零死角”监控，且每个考点选取一路考场画面与司法部、市司法局指挥中心对接，实现100%实时巡考。